Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে মাদক সেবনের দায়ে তরুণের কারাদণ্ড

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে মাদক সেবনের দায়ে মো. নিরব (১৮) নামের এক তরুণকে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সোমবার (১৮ মে) রাত ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত উপজেলার কেয়াইন ইউনিয়নের কুচিয়ামোড়া কলেজগেট এলাকায় এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রুম্পা ঘোষ।

এ সময় কুচিয়ামোড়া কলেজগেট এলাকায় মাদক সেবনরত অবস্থায় নিরবকে আটক করা হয়। পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রুম্পা ঘোষ বলেন, জনস্বার্থে ও এলাকাকে মাদকমুক্ত রাখতে উপজেলা প্রশাসনের মাদকবিরোধী অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জকারাদণ্ডঢাকা বিভাগসিরাজদিখানজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

