এনসিপি হয় সরকারি দল, না হয় শক্তিশালী বিরোধী দল হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চায়: সারজিস

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
জয়পুরহাটে এনসিপির সমন্বয় সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জয়পুরহাটে এনসিপির সমন্বয় সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

এনসিপি হয় সরকারি দল, না হয় শক্তিশালী বিরোধী দল হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন দলের উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।

আজ সোমবার জয়পুরহাট শহরের মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জেলা ও উপজেলা কমিটির সমন্বয় সভা শেষে সাংবাদিকদের কাছে তিনি এ মন্তব্য করেন।

সারজিস আলম বলেন, এনসিপি আগামী বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে চায়—হয় সরকারি দল হিসেবে, না হয় শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে। তবে জাতীয় পার্টির মতো ‘পোষা বিরোধী দল’ হওয়ার জন্য এনসিপি রাজনীতি করছে না।

সারজিস বলেন, ‘শাপলা প্রতীক পেতে এনসিপির কোনো আইনগত বাধা নেই। নির্বাচন কমিশন আমাদের সঙ্গে স্বেচ্ছাচারিতা করতে পারে না। তারা হয় শাপলা প্রতীক দেবে, না হলে আইনগত ব্যাখ্যা দিতে হবে। প্রয়োজনে আইনি লড়াই করব, আবার রাজনৈতিকভাবেও রাজপথে লড়ব।’

এ সময় এনসিপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান ইমন, যুগ্ম মুখ্য সংগঠক সাকিব মাহদী, জেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী ওমর আলী বাবুসহ জেলা-উপজেলার নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

