নৈশপ্রহরীকে বেঁধে স্বর্ণের দোকানে লুট

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
আজ ভোর ৪টার দিকে পাঁচবিবি উপজেলার স্টেশন রোডের মন্ডল জুয়েলার্সে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা
জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে নৈশপ্রহরীর হাত-পা বেঁধে রেখে একটি স্বর্ণের দোকানে লুটের ঘটনা ঘটেছে। দুর্বৃত্তরা দোকানের তালা কেটে প্রায় ৩৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও ৬ লাখ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে বলে দাবি করেছেন দোকানমালিক। আজ শনিবার (৩ জানুয়ারি) ভোর ৪টার দিকে পাঁচবিবি উপজেলার স্টেশন রোডের মন্ডল জুয়েলার্সে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, ভোর ৪টার দিকে একটি মাইক্রোবাসযোগে ডাকাত দল দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। এ সময় তারা বাজারের দায়িত্বে থাকা নৈশপ্রহরীর হাত-পা বেঁধে ফেলে। এরপর মাত্র ৪-৫ মিনিটের ব্যবধানে দোকানের তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে সিন্দুকের তালা ভেঙে স্বর্ণ ও নগদ টাকা লুট করে দ্রুত সটকে পড়ে।

মন্ডল জুয়েলার্সের মালিক নুর ইসলাম জানান, দোকানের সিন্দুকে রাখা প্রায় ৩৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও ৬ লাখ টাকাসহ দোকানের অধিকাংশ মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা।

এ বিষয়ে পাঁচবিবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাফিজ মো. রায়হান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

স্বর্ণজুয়েলারিজয়পুরহাটলুটপাটরাজশাহী বিভাগ
