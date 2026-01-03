নৈশপ্রহরীকে বেঁধে স্বর্ণের দোকানে লুট

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে নৈশপ্রহরীর হাত-পা বেঁধে রেখে একটি স্বর্ণের দোকানে লুটের ঘটনা ঘটেছে। দুর্বৃত্তরা দোকানের তালা কেটে প্রায় ৩৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও ৬ লাখ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে বলে দাবি করেছেন দোকানমালিক। আজ শনিবার (৩ জানুয়ারি) ভোর ৪টার দিকে পাঁচবিবি উপজেলার স্টেশন রোডের মন্ডল জুয়েলার্সে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, ভোর ৪টার দিকে একটি মাইক্রোবাসযোগে ডাকাত দল দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। এ সময় তারা বাজারের দায়িত্বে থাকা নৈশপ্রহরীর হাত-পা বেঁধে ফেলে। এরপর মাত্র ৪-৫ মিনিটের ব্যবধানে দোকানের তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে সিন্দুকের তালা ভেঙে স্বর্ণ ও নগদ টাকা লুট করে দ্রুত সটকে পড়ে।
মন্ডল জুয়েলার্সের মালিক নুর ইসলাম জানান, দোকানের সিন্দুকে রাখা প্রায় ৩৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও ৬ লাখ টাকাসহ দোকানের অধিকাংশ মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা।
এ বিষয়ে পাঁচবিবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাফিজ মো. রায়হান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে নৈশপ্রহরীর হাত-পা বেঁধে রেখে একটি স্বর্ণের দোকানে লুটের ঘটনা ঘটেছে। দুর্বৃত্তরা দোকানের তালা কেটে প্রায় ৩৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও ৬ লাখ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে বলে দাবি করেছেন দোকানমালিক। আজ শনিবার (৩ জানুয়ারি) ভোর ৪টার দিকে পাঁচবিবি উপজেলার স্টেশন রোডের মন্ডল জুয়েলার্সে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, ভোর ৪টার দিকে একটি মাইক্রোবাসযোগে ডাকাত দল দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। এ সময় তারা বাজারের দায়িত্বে থাকা নৈশপ্রহরীর হাত-পা বেঁধে ফেলে। এরপর মাত্র ৪-৫ মিনিটের ব্যবধানে দোকানের তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে সিন্দুকের তালা ভেঙে স্বর্ণ ও নগদ টাকা লুট করে দ্রুত সটকে পড়ে।
মন্ডল জুয়েলার্সের মালিক নুর ইসলাম জানান, দোকানের সিন্দুকে রাখা প্রায় ৩৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও ৬ লাখ টাকাসহ দোকানের অধিকাংশ মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা।
এ বিষয়ে পাঁচবিবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাফিজ মো. রায়হান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী-বায়েজিদ) আসনে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) জোটের সভাপতি ও জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। আজ শনিবার রিটার্নিং কর্মকর্তা ও বিভাগীয় কমিশনার মো. জিয়া উদ্দিনের কার্যালয়ে আসনটির প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই...২২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের পারকি সমুদ্রসৈকতে ভেসে এসেছে বিরল প্রজাতির দুটি মৃত কচ্ছপ। দুই দিন আগে থেকে সমুদ্রসৈকতের বালু চরে এসব কচ্ছপ পড়ে থাকতে দেখেন পর্যটক ও স্থানীয়রা। প্রায় তিন ফুট দৈর্ঘ্যের কচ্ছপ দুটির গায়ে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, বঙ্গোপসাগরে জাহাজ বা জেলেদের জালের আঘাতের কারণে মৃত্যু হয়েছে।২৯ মিনিট আগে
ফাতেমা বেগম। যিনি ছিলেন সদ্য প্রয়াত বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার একজন বিশ্বস্ত গৃহপরিচারিকা। কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ, গৃহবন্দিত্বের দীর্ঘ দিন, হাসপাতালের নিঃসঙ্গ রাত কিংবা বিদেশ সফরের নীরব করিডর, সবখানেই নিঃশব্দে উপস্থিত ছিলেন ফাতেমা।৩৯ মিনিট আগে
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যা মামলার মূল আসামি ফয়সালের ভিডিও বার্তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। আজ শনিবার (৩ জানুয়ারি) দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) মিলনায়তনে এ-ফোর বসুন্ধরা পেপার ক্র্যাব বেস্ট রিপোর্টিং...৪১ মিনিট আগে