‘জুলাই বিপ্লবে’ অপরাধীদের বিচার করতে সরকার বদ্ধপরিকর: অ্যাটর্নি জেনারেল

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেছেন, যারা ‘জুলাই বিপ্লবে’ অপরাধের সঙ্গে জড়িত, সরকার তাদের বিচারের জন্য জাতির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার শিক্ষক সমিতি মিলনায়তনে ‘জিয়া সাইবার ফোর্স’ কর্তৃক আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
লুট হওয়া অস্ত্র ও মুক্তি পাওয়া সন্ত্রাসীরা আগামী নির্বাচনে বাধা সৃষ্টি করবে কি না—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, অপরাধী যত শক্তিশালী হোক, তা ক্ষণিকের। নির্বাচনে কোনো বাধা হবে না। বিজয় আইন ও জনগণের হবে। তিনি আরও বলেন, নির্বাচন ও বিচারের ব্যাপারে সরকার তার সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সে পথে অনেক মতবাদ, মতপার্থক্য থাকবে। তা কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে, তা সরকার ভালোভাবে জানে। সুতরাং, বিচলিত হওয়ার কিছু নেই, হতাশ হওয়ার কিছু নেই।
অ্যাটর্নি জেনারেল উল্লেখ করেন, জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে।
আসাদুজ্জামান বলেন, ‘১৭-১৮ বছর পর দেশের মানুষ ভোট দেওয়ার স্বাদ পাবে। সেই ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে এই সরকারের সমস্ত শক্তি নিরলসভাবে, নিদ্রাহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই নির্বাচন নিয়ে অনেক কথা শুনবেন, কিন্তু যত বাধাই আসুক, বর্তমান সরকার তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবে।
অনুষ্ঠানে জিয়া সাইবার ফোর্স কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হারুন অর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ রাজিবুল ইসলামসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেছেন, যারা ‘জুলাই বিপ্লবে’ অপরাধের সঙ্গে জড়িত, সরকার তাদের বিচারের জন্য জাতির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার শিক্ষক সমিতি মিলনায়তনে ‘জিয়া সাইবার ফোর্স’ কর্তৃক আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
লুট হওয়া অস্ত্র ও মুক্তি পাওয়া সন্ত্রাসীরা আগামী নির্বাচনে বাধা সৃষ্টি করবে কি না—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, অপরাধী যত শক্তিশালী হোক, তা ক্ষণিকের। নির্বাচনে কোনো বাধা হবে না। বিজয় আইন ও জনগণের হবে। তিনি আরও বলেন, নির্বাচন ও বিচারের ব্যাপারে সরকার তার সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সে পথে অনেক মতবাদ, মতপার্থক্য থাকবে। তা কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে, তা সরকার ভালোভাবে জানে। সুতরাং, বিচলিত হওয়ার কিছু নেই, হতাশ হওয়ার কিছু নেই।
অ্যাটর্নি জেনারেল উল্লেখ করেন, জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে।
আসাদুজ্জামান বলেন, ‘১৭-১৮ বছর পর দেশের মানুষ ভোট দেওয়ার স্বাদ পাবে। সেই ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে এই সরকারের সমস্ত শক্তি নিরলসভাবে, নিদ্রাহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই নির্বাচন নিয়ে অনেক কথা শুনবেন, কিন্তু যত বাধাই আসুক, বর্তমান সরকার তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবে।
অনুষ্ঠানে জিয়া সাইবার ফোর্স কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হারুন অর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ রাজিবুল ইসলামসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
কলেজটির শিক্ষক ও কর্মচারীরা জানান, অধ্যক্ষ মজিবল হায়দার চৌধুরী কুমিল্লা জেলার বাসিন্দা। তিনি কলেজ প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে রাত্রিযাপনসহ বসবাস করেন। সেখানে তাঁর জন্য বিছানা ও আসবাবপত্র রাখা হয়েছে। অথচ তিনি সরকারি বেতনের সঙ্গে প্রায় ২৪ হাজার টাকার বেশি বাসাভাড়া ভোগ করছেন।১০ মিনিট আগে
জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আগে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত অন্তত ২০ জন ‘জুলাই যোদ্ধা’ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বেলা ২টার পর থেকে একে একে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।২৭ মিনিট আগে
কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী উপজেলার সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের অভিযোগে ১১ রোহিঙ্গাকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন পুরুষ, দুজন নারী ও চারটি শিশু রয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে কুড়িগ্রাম ব্যাটালিয়ন (২২ বিজিবি) ভূরুঙ্গামারীর সোনাহাট বিওপির আমতলী এলাকায় ঘো৪৪ মিনিট আগে
খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার সাপমারা পাহাড়ের ঢাল দিয়ে নামার সময় শান্তি পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে দুজন নিহত এবং অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকালে রাঙামাটির বাঘাইছড়ি থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে উল্টে পড়ে। দুর্ঘটনায় নিহত দুজন হলেন বাসের সুপারভ১ ঘণ্টা আগে