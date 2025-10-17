Ajker Patrika
‘জুলাই বিপ্লবে’ অপরাধীদের বিচার করতে সরকার বদ্ধপরিকর: অ্যাটর্নি জেনারেল

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
আজ সকালে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার শিক্ষক সমিতি মিলনায়তনে কথা বলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকালে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার শিক্ষক সমিতি মিলনায়তনে কথা বলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। ছবি: আজকের পত্রিকা

অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেছেন, যারা ‘জুলাই বিপ্লবে’ অপরাধের সঙ্গে জড়িত, সরকার তাদের বিচারের জন্য জাতির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার শিক্ষক সমিতি মিলনায়তনে ‘জিয়া সাইবার ফোর্স’ কর্তৃক আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

লুট হওয়া অস্ত্র ও মুক্তি পাওয়া সন্ত্রাসীরা আগামী নির্বাচনে বাধা সৃষ্টি করবে কি না—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, অপরাধী যত শক্তিশালী হোক, তা ক্ষণিকের। নির্বাচনে কোনো বাধা হবে না। বিজয় আইন ও জনগণের হবে। তিনি আরও বলেন, নির্বাচন ও বিচারের ব্যাপারে সরকার তার সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সে পথে অনেক মতবাদ, মতপার্থক্য থাকবে। তা কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে, তা সরকার ভালোভাবে জানে। সুতরাং, বিচলিত হওয়ার কিছু নেই, হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

অ্যাটর্নি জেনারেল উল্লেখ করেন, জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে।

আসাদুজ্জামান বলেন, ‘১৭-১৮ বছর পর দেশের মানুষ ভোট দেওয়ার স্বাদ পাবে। সেই ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে এই সরকারের সমস্ত শক্তি নিরলসভাবে, নিদ্রাহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই নির্বাচন নিয়ে অনেক কথা শুনবেন, কিন্তু যত বাধাই আসুক, বর্তমান সরকার তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবে।

অনুষ্ঠানে জিয়া সাইবার ফোর্স কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হারুন অর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ রাজিবুল ইসলামসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

