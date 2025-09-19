মহেশপুর সীমান্তে নারী-শিশুসহ ১১ জন আটক

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় নারী, শিশুসহ ১১ জনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শুক্রবার ৫৮ বিজিবি সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ ভোরে বাঘাডাংগা খোসালপুর বিওপির টহল দল সীমান্ত এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ১১ জনকে আটক করে। এঁদের মধ্যে পাঁচজন নারী, পাঁচজন পুরুষ ও একজন শিশু রয়েছে। তাঁরা সবাই যশোর, বাগেরহাট, ঢাকা, নড়াইলসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা।
পরে আটক ব্যক্তিদের মহেশপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানায় বিজিবি।
ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় নারী, শিশুসহ ১১ জনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শুক্রবার ৫৮ বিজিবি সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ ভোরে বাঘাডাংগা খোসালপুর বিওপির টহল দল সীমান্ত এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ১১ জনকে আটক করে। এঁদের মধ্যে পাঁচজন নারী, পাঁচজন পুরুষ ও একজন শিশু রয়েছে। তাঁরা সবাই যশোর, বাগেরহাট, ঢাকা, নড়াইলসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা।
পরে আটক ব্যক্তিদের মহেশপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানায় বিজিবি।
বিরোধের জেরে সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক যুবক নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর জামালগঞ্জ সদর ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামে এ সংঘর্ষ বাধে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজনকে আটক করেছে পুলিশ।১৭ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে গাছ থেকে ডাব পাড়াকে কেন্দ্র করে ছুরিকাঘাতে ওমর ফারুক খোকা নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। ফারুকের মেজ ভাই আক্তারের বিরুদ্ধে এ হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার গরাপাড়া ইউনিয়নের আলাপদী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই এলাকার জাহের আলীর ছেলে।১৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের পটিয়ায় মোহাম্মদ মামুন (৩২) নামের এক প্রবাসী ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নের ডেঙ্গাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। একই গ্রামের মোহাম্মদ ফাহিম নামের এক যুবক তাঁকে খুন করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।২৬ মিনিট আগে
পোষ্য কোটা পুনর্বহালের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) শিক্ষার্থীরা। আজ শুক্রবার ছুটির দিন জুমার নামাজের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়।৩৪ মিনিট আগে