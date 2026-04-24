টেকনাফে বিদেশি পিস্তলসহ কুখ্যাত মানব পাচারকারী আটক

কক্সবাজারের টেকনাফে বিদেশি পিস্তলসহ মো. ইয়াসিন (২৮) নামের এক মানব পাচারকারীকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে টেকনাফ থানার মহেশখালীয়া পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।

আজ শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) দুপুরে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আটক ইয়াসিন মহেশখালীয়া পাড়ার বাসিন্দা।

কোস্ট গার্ড জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে মহেশখালীয়া এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে কোস্ট গার্ড স্টেশন টেকনাফের একটি দল। অভিযান চলাকালে একটি ৭.৬৫ মিমি বিদেশি পিস্তলসহ ইয়াসিনকে আটক করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ইয়াসিন জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

জব্দ অস্ত্র ও আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে কোস্ট গার্ড। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখা এবং মানব পাচার রোধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতে আরও জোরদার করা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

পাঠকের আগ্রহ

ন্যাটো থেকে স্পেনকে বাদ ও যুক্তরাজ্যের ফকল্যান্ড কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের

ন্যাটো থেকে স্পেনকে বাদ ও যুক্তরাজ্যের ফকল্যান্ড কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের

ভারত থেকে চিরতরে ইসরায়েল চলে গেলেন বিশেষ গোত্রের ২৫০ জন

ভারত থেকে চিরতরে ইসরায়েল চলে গেলেন বিশেষ গোত্রের ২৫০ জন

ময়নাতদন্ত শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন চিকিৎসক রাজিবের

ময়নাতদন্ত শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন চিকিৎসক রাজিবের

পিআরআইয়ের সেমিনার: মার্চেই ২০ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়েছে সরকার

পিআরআইয়ের সেমিনার: মার্চেই ২০ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়েছে সরকার

এনসিপিতে যোগ দিচ্ছেন বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা ইসহাক, শেরেবাংলার নাতনি ফ্লোরা

এনসিপিতে যোগ দিচ্ছেন বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা ইসহাক, শেরেবাংলার নাতনি ফ্লোরা

সম্পর্কিত

শরণখোলায় জমি নিয়ে বিরোধে এক ব্যক্তি খুন

শরণখোলায় জমি নিয়ে বিরোধে এক ব্যক্তি খুন

লালপুরে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৫, মোটরসাইকেলে আগুন

লালপুরে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৫, মোটরসাইকেলে আগুন

রামুতে বৃদ্ধকে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি

রামুতে বৃদ্ধকে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি