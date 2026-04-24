টেকনাফে বিদেশি পিস্তলসহ কুখ্যাত মানব পাচারকারী আটক

কক্সবাজারের টেকনাফে বিদেশি পিস্তলসহ মো. ইয়াসিন (২৮) নামের এক মানব পাচারকারীকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে টেকনাফ থানার মহেশখালীয়া পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।
আজ শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) দুপুরে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আটক ইয়াসিন মহেশখালীয়া পাড়ার বাসিন্দা।
কোস্ট গার্ড জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে মহেশখালীয়া এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে কোস্ট গার্ড স্টেশন টেকনাফের একটি দল। অভিযান চলাকালে একটি ৭.৬৫ মিমি বিদেশি পিস্তলসহ ইয়াসিনকে আটক করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ইয়াসিন জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে।
জব্দ অস্ত্র ও আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে কোস্ট গার্ড। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখা এবং মানব পাচার রোধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতে আরও জোরদার করা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
