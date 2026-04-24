শরণখোলায় জমি নিয়ে বিরোধে এক ব্যক্তি খুন

বাগেরহাটের শরণখোলায় জমি নিয়ে বিরোধে হানিফ হাওলাদার (৬০) নামের এক বৃদ্ধ খুন হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার রাজৈর গ্রামে আজ শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) সকালে এই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা যায়, প্রতিবেশী বাবুল হাওলাদারের সঙ্গে জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ রয়েছে হানিফ হাওলাদারের। আজ হানিফ ওই জমিতে গেলে বাবুল হাওলাদার এবং তাঁর দুই ছেলে রাফি ও রাজ্জাক তাঁকে ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেন। আহত অবস্থায় হানিফ সকাল ৯টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন।
শরণখোলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসা কর্মকর্তা নওশিন বলেন, হাড়সহ হাতের কবজি কাটা গুরুতর ও রক্তক্ষরণ অবস্থায় হানিফ আজ সকাল পৌনে ৯টার দিকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আসেন। দ্রুত তাঁর রক্তক্ষরণ বন্ধ করে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাওয়ার জন্য তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হয়। আহত ব্যক্তির সঙ্গে কেউ হাসপাতালে আসেননি। আহত ব্যক্তিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে খুলনা মেডিকেলে না পাঠানোয় সকাল ১০টার দিকে শরণখোলা হাসপাতালেই মারা যান। হাতের কবজির হাড়সহ অনেকগুলো শিরা কেটে যাওয়ায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানান তিনি।
শরণখোলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামিনুল হক বলেন, পুলিশ খবর পেয়ে হাসপাতাল থেকে হানিফের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। লাশের ময়নাতদন্তসহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
