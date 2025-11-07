ঝিনাইদহ এলজিইডি অফিসে হামলার শিকার হয়েছেন শামীম হোসেন মোল্লা নামের এক ঠিকাদার। এ সময় তাঁর ব্যবহৃত প্রাইভেট কার ভাঙচুর করেন জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক আবু হুরায়রার নেতৃত্বে একদল লোক। খবর পেয়ে সদর থানা-পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে হেফাজতে নেয়।
ঝিনাইদহ সদরের কলামনখালী বাজারে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকালে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, সদর উপজেলার কলামনখালী এলাকায় রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে জেলা বিএনপির সহসভাপতি ও দোগাছি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান...
সন্ধ্যায় ঝিনাইদহের একটি সড়ক পার হলেই পাশ থেকে ভেসে আসা মিষ্টি সুবাস যে কাউকে মুগ্ধ করবে। ফুলের ঘ্রাণ মুহূর্তে শরীর-মন চাঙা করে তুলবে। ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়ক ঘেঁষে নানা জাতের গাছের সঙ্গে রয়েছে অনেক ছাতিমগাছ। এই গাছগুলো এখন সাদা ফুলে ভরপুর। দিনের বেলায় হয়তো অন্য গাছের ভিড়ে অনেকের...
চার বছর ১০ মাস পার হলেও শেষ হয়নি ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমির নির্মাণাধীন ভবনের কাজ। ফলে কক্ষসংকটে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। ক্লাস করতে হচ্ছে সায়েন্স ল্যাব, কমনরুম আর কম্পিউটার ল্যাবে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন, দ্রুত রি-টেন্ডার করে কাজ শুরু করা হবে।
রোববার ভোরে গৃহবধূ লিমা বেগম নিজের ঘর থেকে বাড়ির উঠানে যান। তখন উঠানে দাঁড়িয়ে থাকা শ্বশুর মুকুল শেখ (৫০) হঠাৎ তাঁর হাতে থাকা বঁটি (ধারালো অস্ত্র) দিয়ে পুত্রবধূকে এলোপাতাড়ি আঘাত করেন। লিমার চিৎকারে পরিবারের অন্য সদস্যরা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে...
আমরা চাই বিচারের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ তাদের ভুল বুঝে সঠিক পথে ফিরে আসুক। জাতীয় পার্টি তাঁদের অন্যায়ভাবে সহযোগিতা করেছে, উপলব্ধি করুক তারা। জাতির কাছে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাক।
ঝিনাইদহ শহরের হামদহ এলাকায় প্রসিদ্ধ সততা অয়েল মিলের ১০ ড্রাম সরিষার তেলে পোড়া মবিল মেশানোর ঘটনায় আশরাফুল ইসলাম ওরফে আশরাফ মিস্ত্রিকে (৩৫) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। মামলার বাকি ৫ আসামিকে খালাস দেওয়া হয়েছে।
ঝিনাইদহের মোবারকগঞ্জ রেলস্টেশনের অদূরে বাবরা রেলগেটে অজ্ঞাতনামা (৬০) এক নারী ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছেন। রোববার সকাল ৮টা ২০ মিনিটের দিকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনে তিনি কাটা পড়েন। চলন্ত ট্রেনের নিচে পড়ে তাঁর শরীর দুই খণ্ড হয়ে যায়।
অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেছেন, যারা ‘জুলাই বিপ্লবে’ অপরাধের সঙ্গে জড়িত, সরকার তাদের বিচারের জন্য জাতির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার শিক্ষক সমিতি মিলনায়তনে ‘জিয়া সাইবার ফোর্স’ কর্তৃক আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য
ঝিনাইদহ সদরের গোপীনাথপুর গ্রামে একটি কাঠের ফার্নিচার কারখানা থেকে তাসলীমা খাতুন (৩৮) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রোববার রাতে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনার পর থেকে ওই নারীর স্বামী ও ফার্নিচার কারখানাটির মালিক লাল মিয়া (৪০) পালিয়েছেন।
ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গোপীনাথপুর গ্রামে স্বামীর কাঠের ফার্নিচার কারখানা থেকে স্ত্রী তাসলীমা খাতুনের (৩৮) মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার (১২ অক্টোবর) রাতে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত নারীর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে পুলিশ নিশ্চিত করেছে।
কালীগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতার বিরুদ্ধে সুব্রত রায় চৌধুরী নামের এক শিক্ষককে বেধড়ক পেটানোর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ওই শিক্ষককে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দিয়ে বাড়িতে পাঠানো হয়। আজ বুধবার উপজেলার শ্রীরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।
ঝিনাইদহ সদর ও শৈলকুপায় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার আড়মুখী ও শৈলকুপা উপজেলার শেখরা গ্রামে তাঁদের মৃত্যু হয়।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জুলাই সনদ বাস্তবায়িত হবে বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। আজ শুক্রবার ঝিনাইদহের জোহান ড্রিম ভ্যালি পার্ক মিলনায়তনে সংবাদকর্মীদের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব মন্তব্য করেন।
জামায়াত তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রচারের জন্য পিআর নিয়ে মাঠে নেমেছে। এ পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে অযোগ্য ব্যক্তিরও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। পৃথিবীর কিছু দেশে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনব্যবস্থা থাকলেও তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
ঝিনাইদহে বাস ও ব্যাটারিচালিত ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে সিফাত (১২) নামের এক শিশু ও ভ্যানচালক নজরুল ইসলাম (৬০) নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ছানোয়ার হোসেন (৬২) নামের একজন। তাঁকে ঢাকায় রেফার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের আঠারোমাইল নামক স্থানে এ
ঝিনাইদহের মহেশপুরের কাকিলাদাড়ী এলাকা থেকে ২ কেজি ৩৩১ গ্রাম স্বর্ণসহ দুজনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। শনিবার বিকেলে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন, কালীগঞ্জের খোদ্দ রায়গ্রাম এলাকার সৌরভ বিশ্বাস (২৫) ও কোটচাঁদপুরের কাগমারী গ্রামের রণজিৎ বিশ্বাস (২৫)।