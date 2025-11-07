Ajker Patrika

এলজিইডি অফিসে ঠিকাদার আ.লীগ নেতাকে মারধর-গাড়ি ভাঙচুর

ঝিনাইদহ এলজিইডি অফিসে হামলার শিকার হয়েছেন শামীম হোসেন মোল্লা নামের এক ঠিকাদার। এ সময় তাঁর ব্যবহৃত প্রাইভেট কার ভাঙচুর করেন জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক আবু হুরায়রার নেতৃত্বে একদল লোক। খবর পেয়ে সদর থানা-পুলিশ এসে তাঁকে উদ্ধার করে হেফাজতে নেয়।

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১৫

সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত সুবাস থাকে যে সড়কে

৫ বছরেও শেষ হয়নি ভবন নির্মাণ, কমনরুম ও ল্যাবে ক্লাস

শৈলকুপায় শ্বশুরের বঁটির কোপে গৃহবধূর মৃত্যু

বিচারের মধ্য দিয়ে আ.লীগ সঠিক পথে ফিরে আসুক: মঞ্জু

সরিষার তেলে পোড়া মবিল মেশানোয় একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ঝিনাইদহে ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

‘জুলাই বিপ্লবে’ অপরাধীদের বিচার করতে সরকার বদ্ধপরিকর: অ্যাটর্নি জেনারেল

ঝিনাইদহে স্বামীর ফার্নিচার কারখানা থেকে স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহে স্বামীর ফার্নিচার কারখানা থেকে স্ত্রীর লাশ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

স্কুলের মাঠ দিয়ে ইটের ট্রলি, নিষেধ করায় শিক্ষককে পেটালেন নেতা

ঝিনাইদহে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু

জুলাই সনদ ঐকমত্য কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হবে: অ্যাটর্নি জেনারেল

দেশের আইনে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের সুযোগ নেই: ব্যারিস্টার কাজল

ঝিনাইদহে বাস-ব্যাটারিচালিত ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ, শিশুসহ নিহত ২

ঝিনাইদহে ২ কেজি ৩৩১ গ্রাম স্বর্ণসহ আটক ২

