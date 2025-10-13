দুর্নীতিকে না বলার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে: দুদক কমিশনার

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কমিশনার (তদন্ত) মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী বলেছেন, ‘একটা প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে নিজেকে অন্যের ওপর থেকে নির্ভরশীলতা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করতে হবে।’ তিনি বলেন, ‘একজন বিচারক যেমন নাজির বা পেশকারের ওপর নির্ভরশীল হবেন না, ঠিক তেমনি একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধানও অন্যদের ওপর নির্ভরশীল হবেন না। যদি নির্ভরশীল হন তাহলে সেই শক্তিটা থাকবে না, যে শক্তি দিয়ে মন্দ কাজকে বারণ করবেন।’
সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকালে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) পিরোজপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের আয়োজনে ঝালকাঠি জেলা প্রশাসক ও জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগিতায় ঝালকাঠি জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
দুদক কমিশনার আরও বলেন, ‘আমরা ভালো কাজের আদেশ দেব, মন্দ কাজের বাধা দেব, মন্দকে না বলব। যেকোনো ধরনের দুর্নীতিকে না বলার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘যে টাকা ঘুষ দিয়ে সরকারি চাকরি নিতে হবে, সেই টাকা দিয়ে ব্যবসা করুন। তাহলে বেতনের চেয়ে ভালো কিছু করতে পারবেন। দুর্নীতি প্রত্যাখ্যানের মানসিকতা স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতসহ সবখানেই গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই সমাজে শান্তি ফিরে আসবে।’
গণশুনানিতে সভাপতিত্ব করেন ঝালকাঠির জেলা প্রশাসক আশরাফুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আকতার হোসেন, ঝালকাঠির পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় এবং দুদকের বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক মো. মোজাহার আলী সরদার।
গণশুনানিতে জেলার ২৯টি সরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ শতাধিক অভিযোগ করেন। এর মধ্যে দুদকের তফসিলভুক্ত ৭৪টি অভিযোগের শুনানি করা হবে। কিছু অভিযোগের বিষয়ে দুদক সরাসরি অনুসন্ধান করবে এবং কিছু অভিযোগের তাৎক্ষণিক সমাধান দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কমিশনার (তদন্ত) মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী বলেছেন, ‘একটা প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে নিজেকে অন্যের ওপর থেকে নির্ভরশীলতা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করতে হবে।’ তিনি বলেন, ‘একজন বিচারক যেমন নাজির বা পেশকারের ওপর নির্ভরশীল হবেন না, ঠিক তেমনি একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধানও অন্যদের ওপর নির্ভরশীল হবেন না। যদি নির্ভরশীল হন তাহলে সেই শক্তিটা থাকবে না, যে শক্তি দিয়ে মন্দ কাজকে বারণ করবেন।’
সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকালে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) পিরোজপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের আয়োজনে ঝালকাঠি জেলা প্রশাসক ও জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগিতায় ঝালকাঠি জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
দুদক কমিশনার আরও বলেন, ‘আমরা ভালো কাজের আদেশ দেব, মন্দ কাজের বাধা দেব, মন্দকে না বলব। যেকোনো ধরনের দুর্নীতিকে না বলার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘যে টাকা ঘুষ দিয়ে সরকারি চাকরি নিতে হবে, সেই টাকা দিয়ে ব্যবসা করুন। তাহলে বেতনের চেয়ে ভালো কিছু করতে পারবেন। দুর্নীতি প্রত্যাখ্যানের মানসিকতা স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতসহ সবখানেই গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই সমাজে শান্তি ফিরে আসবে।’
গণশুনানিতে সভাপতিত্ব করেন ঝালকাঠির জেলা প্রশাসক আশরাফুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আকতার হোসেন, ঝালকাঠির পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় এবং দুদকের বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক মো. মোজাহার আলী সরদার।
গণশুনানিতে জেলার ২৯টি সরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ শতাধিক অভিযোগ করেন। এর মধ্যে দুদকের তফসিলভুক্ত ৭৪টি অভিযোগের শুনানি করা হবে। কিছু অভিযোগের বিষয়ে দুদক সরাসরি অনুসন্ধান করবে এবং কিছু অভিযোগের তাৎক্ষণিক সমাধান দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।
নারায়ণগঞ্জে র্যাব ও জেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে নারীসহ ১৫ দালালকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়। আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) দুপুরে শহরের খানপুর এলাকায় ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে এই অভিযান পরিচালনা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ভালুকায় সেপ্টেম্বর মাসের বেতনসহ ১০ দফা দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন শ্রমিকেরা। আজ সোমবার সকালে কাঁঠালী বাগরাপাড়া এলাকায় এক ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন শেফার্ড গ্রুপের কারখানার শ্রমিকেরা। মহাসড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন যানচালক ও যাত্রীরা।১০ মিনিট আগে
নেত্রকোনার দুর্গাপুরে কলেজছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মোহাম্মদ আলী (৬০) নামের এক কবিরাজের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুল হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।১২ মিনিট আগে
এবার রাজধানীর চকবাজারের একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখলের অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সাবেক সংসদ সদস্য হাজি সেলিমকে। আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান গ্রেপ্তার দেখানোর এ নির্দেশ দেন।১৪ মিনিট আগে