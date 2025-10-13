Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঝালকাঠি

দুর্নীতিকে না বলার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে: দুদক কমিশনার

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  
বক্তব্য দেন দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার (তদন্ত) মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী। ছবি: আজকের পত্রিকা
বক্তব্য দেন দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার (তদন্ত) মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী। ছবি: আজকের পত্রিকা

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কমিশনার (তদন্ত) মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী বলেছেন, ‘একটা প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে নিজেকে অন্যের ওপর থেকে নির্ভরশীলতা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করতে হবে।’ তিনি বলেন, ‘একজন বিচারক যেমন নাজির বা পেশকারের ওপর নির্ভরশীল হবেন না, ঠিক তেমনি একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধানও অন্যদের ওপর নির্ভরশীল হবেন না। যদি নির্ভরশীল হন তাহলে সেই শক্তিটা থাকবে না, যে শক্তি দিয়ে মন্দ কাজকে বারণ করবেন।’

সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকালে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) পিরোজপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের আয়োজনে ঝালকাঠি জেলা প্রশাসক ও জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগিতায় ঝালকাঠি জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

দুদক কমিশনার আরও বলেন, ‘আমরা ভালো কাজের আদেশ দেব, মন্দ কাজের বাধা দেব, মন্দকে না বলব। যেকোনো ধরনের দুর্নীতিকে না বলার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘যে টাকা ঘুষ দিয়ে সরকারি চাকরি নিতে হবে, সেই টাকা দিয়ে ব্যবসা করুন। তাহলে বেতনের চেয়ে ভালো কিছু করতে পারবেন। দুর্নীতি প্রত্যাখ্যানের মানসিকতা স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতসহ সবখানেই গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই সমাজে শান্তি ফিরে আসবে।’

গণশুনানিতে সভাপতিত্ব করেন ঝালকাঠির জেলা প্রশাসক আশরাফুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আকতার হোসেন, ঝালকাঠির পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় এবং দুদকের বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক মো. মোজাহার আলী সরদার।

গণশুনানিতে জেলার ২৯টি সরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ শতাধিক অভিযোগ করেন। এর মধ্যে দুদকের তফসিলভুক্ত ৭৪টি অভিযোগের শুনানি করা হবে। কিছু অভিযোগের বিষয়ে দুদক সরাসরি অনুসন্ধান করবে এবং কিছু অভিযোগের তাৎক্ষণিক সমাধান দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

বিষয়:

দুর্নীতিঝালকাঠিকমিশনারবরিশাল বিভাগবরিশালঝালকাঠি সদরদুদক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিদের বহনকারী প্রথম বাস গাজায় পৌঁছাল

মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

পুতিনকে বলব—যুদ্ধ বন্ধ কর, নইলে ইউক্রেনকে টমাহক দেব: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই ফের সশস্ত্র হয়েছে হামাস: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সম্পর্কিত

নারায়ণগঞ্জে হাসপাতালে যৌথ অভিযান, ১৫ দালাল আটক

নারায়ণগঞ্জে হাসপাতালে যৌথ অভিযান, ১৫ দালাল আটক

বকেয়া বেতনসহ ১০ দফা দাবিতে ভালুকায় শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

বকেয়া বেতনসহ ১০ দফা দাবিতে ভালুকায় শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

কলেজছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে কবিরাজের বিরুদ্ধে মামলা

কলেজছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে কবিরাজের বিরুদ্ধে মামলা

এবার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখলে নেওয়ার মামলায় গ্রেপ্তার হাজি সেলিম

এবার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখলে নেওয়ার মামলায় গ্রেপ্তার হাজি সেলিম