Ajker Patrika
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ঝালকাঠি

নলছিটিতে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
নলছিটিতে যুবকের মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

ঝালকাঠির নলছিটিতে গলায় বেল্ট প্যাঁচানো অবস্থায় বুলবুল হাওলাদার (৩২) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে উপজেলার ৬ নম্বর কুশংগল ইউনিয়নের পশ্চিম কুশাঙ্গল এলাকায় বাড়ির কাছের একটি গাছের সঙ্গে হেলানো অবস্থায় তাঁর মরদেহ পাওয়া যায়।

বুলবুল হাওলাদার ওই এলাকার তৈয়ব আলী হাওলাদার ও পারুল বেগমের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার সময় স্থানীয় এক কিশোরী গাছের সঙ্গে হেলানো অবস্থায় বুলবুলের মরদেহ দেখতে পেয়ে চিৎকার দেয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁর গলায় বেল্ট প্যাঁচানো অবস্থায় মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে নলছিটি থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, বুলবুল আগে থেকেই মাদকাসক্ত ছিলেন। তাঁর মাদকাসক্তির বিষয়ে এর আগে পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছিল। ওই অভিযোগের পর পুলিশ তাঁকে আটক করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়। পরে কারাগার থেকে বের হয়ে আবারও মাদকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।

নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তৌহিদুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, বুলবুল মাদকাসক্ত ছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে। এটি আত্মহত্যা নাকি অন্য কোনো কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মরদেহটি ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

ঝালকাঠিবরিশাল বিভাগনলছিটিমরদেহজেলার খবরযুবক
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