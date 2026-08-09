Ajker Patrika
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পাবনা

পাবনার আটঘরিয়ায় মানববন্ধনে গুলি, আহত ১

আটঘরিয়া (পাবনা) প্রতিনিধি 
পাবনার আটঘরিয়ায় মানববন্ধনে গুলি, আহত ১
গুলিবিদ্ধ ইকরাম মোল্লাকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রোববার দুপুরে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা।

পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার শিবপুর ত্বহা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার দুই শিক্ষককে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কুরুচিপূর্ণ ও অশালীন মন্তব্যের প্রতিবাদে আয়োজিত মানববন্ধনে গুলি ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় কদিমবগদী গ্রামের ইকরাম মোল্লা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে পাবনা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। আজ রোববার উপজেলার একদন্ত শিবপুর এলাকায় ত্বহা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার প্রধান ফটকের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৩ আগস্ট ফেসবুকে প্রকাশিত বিষয়কে কেন্দ্র করে মাদ্রাসার দুই শিক্ষক মো. শামছুল আলম ও আফরোজা খাতুনকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ ও অশালীন মন্তব্য করেন আলাউদ্দিন, টিপু, রাহিমুন ও নূরুন নবীসহ কয়েকজন। এর প্রতিবাদে এলাকাবাসীর উদ্যোগে মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

আয়োজকদের অভিযোগ, মানববন্ধন চলাকালে ৮ থেকে ১০ জনের একটি দল এসে ব্যানার টেনে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করে। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে পরপর দুই রাউন্ড গুলি ছোড়ার ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে একটি ফাঁকা গুলি ছিল এবং অন্য গুলিতে ইকরাম মোল্লা আহত হন।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেওয়া মো. শামসুল আলম জানান, গুরুবাসী গ্রামের ওয়াহেদ আলী বিশ্বাসের ছেলে টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বে ৮ থেকে ১০ জনের একটি দল ঘটনাস্থলে এসে প্রথমে মানববন্ধনের ব্যানার টেনে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করে। পরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে ইকরাম মোল্লাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। ঘটনার সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে আটঘরিয়া থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে গুলির খোসা উদ্ধার করে।

আটঘরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হক বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে গুলির খোসা পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

গুলিপাবনাআটঘরিয়ামানববন্ধন
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