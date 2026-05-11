ঝালকাঠি

ওসমান হাদি হত্যার বিচার না হওয়া মানে জুলাইয়ের পরাজয়: মাসুমা হাদি

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  
নলছিটি উপজেলার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মানববন্ধনে বক্তব্য দেন ওসমান হাদির বোন মাসুমা হাদি। ছবি: আজকের পত্রিকা

ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়া মানে ‘জুলাইয়ের পরাজয়’ বলে মন্তব্য করেছেন তাঁর বোন মাসুমা হাদি। দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও হত্যার সুষ্ঠু বিচার না হওয়ায় পরিবার চরম হতাশায় দিন কাটাচ্ছে বলে জানান তিনি। আজ সোমবার (১১ মে) দুপুর ১২টায় ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ওসমান হাদি স্মৃতি মঞ্চের আয়োজনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে তিনি এ কথা বলেন।

মাসুমা হাদি বলেন, ‘আমার ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু আজও আমরা বিচার পাইনি। যদি এই ঘটনার বিচার না হয়, তাহলে জুলাইয়ের আন্দোলনের যে চেতনা—ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা—তা ব্যর্থ হয়ে যাবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘ভারতের পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে। মসজিদে নামাজরত অবস্থায় নাচ-গান করে তাদের বিব্রত করা হচ্ছে। অথচ তারাই আবার আমাদের দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা বলে। বাংলাদেশের মুসলমানরা এ দেশের মন্দির পাহারা দিচ্ছে, যা মানবতার একটি উদাহরণ।’

ওসমান হাদি স্মৃতি মঞ্চের আয়োজনে নলছিটি উপজেলার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ওসমান হাদির বোন বলেন, ‘ওসমান হাদি স্মৃতি মঞ্চের মাধ্যমে যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে। আমরা এখান থেকে আন্দোলনের যাত্রা শুরু করেছি, প্রয়োজনে শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচির মাধ্যমে তা শেষ করব। যত দিন পর্যন্ত আমার ভাইয়ের হত্যার বিচার না হবে, তত দিন আমরা ঘরে ফিরব না।’

মাসুমা হাদি আরও বলেন, এটা শুধু ওসমান হাদির হত্যার বিচার নয়, এটি বাংলাদেশের জয়-পরাজয়ের বিচার। বাংলাদেশ হেরে যাবে নাকি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। জুলাই হেরে যাবে নাকি মাথা উঁচু করে বাঁচবে, সেই প্রশ্নও আজ সামনে।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন ওসমান হাদির ভগ্নিপতি আমির হোসেন হাওলাদার, জুলাই আন্দোলনে নিহত শহীদ সেলিম তালুকদারের বাবা সুলতান তালুকদার, জুলাই যোদ্ধা মুসা সরদার, ওসমান হাদি স্মৃতি মঞ্চের সদস্য রিফাতসহ অনেকে।

বক্তারা দ্রুত ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শেষ করে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

