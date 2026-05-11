ওসমান হাদি হত্যার বিচার না হওয়া মানে জুলাইয়ের পরাজয়: মাসুমা হাদি

ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়া মানে ‘জুলাইয়ের পরাজয়’ বলে মন্তব্য করেছেন তাঁর বোন মাসুমা হাদি। দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও হত্যার সুষ্ঠু বিচার না হওয়ায় পরিবার চরম হতাশায় দিন কাটাচ্ছে বলে জানান তিনি। আজ সোমবার (১১ মে) দুপুর ১২টায় ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ওসমান হাদি স্মৃতি মঞ্চের আয়োজনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে তিনি এ কথা বলেন।
মাসুমা হাদি বলেন, ‘আমার ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু আজও আমরা বিচার পাইনি। যদি এই ঘটনার বিচার না হয়, তাহলে জুলাইয়ের আন্দোলনের যে চেতনা—ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা—তা ব্যর্থ হয়ে যাবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘ভারতের পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে। মসজিদে নামাজরত অবস্থায় নাচ-গান করে তাদের বিব্রত করা হচ্ছে। অথচ তারাই আবার আমাদের দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা বলে। বাংলাদেশের মুসলমানরা এ দেশের মন্দির পাহারা দিচ্ছে, যা মানবতার একটি উদাহরণ।’
ওসমান হাদির বোন বলেন, ‘ওসমান হাদি স্মৃতি মঞ্চের মাধ্যমে যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে। আমরা এখান থেকে আন্দোলনের যাত্রা শুরু করেছি, প্রয়োজনে শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচির মাধ্যমে তা শেষ করব। যত দিন পর্যন্ত আমার ভাইয়ের হত্যার বিচার না হবে, তত দিন আমরা ঘরে ফিরব না।’
মাসুমা হাদি আরও বলেন, এটা শুধু ওসমান হাদির হত্যার বিচার নয়, এটি বাংলাদেশের জয়-পরাজয়ের বিচার। বাংলাদেশ হেরে যাবে নাকি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। জুলাই হেরে যাবে নাকি মাথা উঁচু করে বাঁচবে, সেই প্রশ্নও আজ সামনে।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন ওসমান হাদির ভগ্নিপতি আমির হোসেন হাওলাদার, জুলাই আন্দোলনে নিহত শহীদ সেলিম তালুকদারের বাবা সুলতান তালুকদার, জুলাই যোদ্ধা মুসা সরদার, ওসমান হাদি স্মৃতি মঞ্চের সদস্য রিফাতসহ অনেকে।
বক্তারা দ্রুত ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শেষ করে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
গতকাল রোববার রাতে নেত্রকোনার বারহাট্টা থানা-পুলিশ এক বিশেষ অভিযান চালিয়ে চিহ্নিত সন্ত্রাসী মানিক মিয়াকে জেলা শহর থেকে গ্রেপ্তার করে। আজ সোমবার দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়। পুলিশ জানায়, মানিক উপজেলার নৈহাটী এলাকার বজলুর রহমানের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে মারামারি, জখম, ধর্ষণসহ ৯টি মামলা বিচারাধীন।১৩ মিনিট আগে
তিস্তা মহাপরিকল্পনার কাজ শিগগির শুরু হবে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরের মধ্য দিয়ে তিস্তা মহাপরিকল্পনার কাজ শিগগির শুরু হবে।২৪ মিনিট আগে
নাটোরে লিচু ও আম আহরণের সময়সূচি প্রকাশ করেছে জেলা প্রশাসন। ১৭ মে থেকে জেলায় উৎপাদিত মোজাফফর জাতের এবং ২৫ মে থেকে বোম্বাই ও চায়না-৩ জাতের লিচু আহরণ করা যাবে। এ ছাড়া ১৫ মে থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে গাছ থেকে ১৪টি জাতের আম আহরণ করতে পারবেন জেলার চাষি ও ব্যবসায়ীরা।২৯ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ‘ঈশা খাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি’র শিক্ষার্থীরা স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। সোমবার (১১ মে) সকাল ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে প্রায় তিন ঘণ্টা নীলগঞ্জ সড়কে অবস্থান নিয়ে তাঁরা এই কর্মসূচি পালন করেন।১ ঘণ্টা আগে