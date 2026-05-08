ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে চিকিৎসাসেবা পেলেন ৪ শতাধিক ব্যক্তি

ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার রানাপাশা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘উই ক্যান চেঞ্জ’-এর উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (৮ মে) দিনব্যাপী আয়োজিত এই ক্যাম্পে চার শতাধিক রোগীকে বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়।
সকাল থেকে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে নারী, পুরুষ ও শিশুরা চিকিৎসাসেবা নিতে ক্যাম্পে ভিড় করে। দূরদূরান্তের নিম্ন আয়ের মানুষ বিনা মূল্যে এ ধরনের সেবা পেয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেন। তাঁরা এ ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে নিয়মিতভাবে বৃহৎ পরিসরে আয়োজনের দাবি জানিয়েছেন।
চিকিৎসা নিতে আসা রানাপাশা গ্রামের রাশেদা বেগম বলেন, ‘এখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাতে পারায় অনেক উপকার হয়েছে। চিকিৎসা ও ওষুধের কোনো খরচ লাগে নাই।’
আয়োজক সূত্রে জানা যায়, ক্যাম্পে শিশু মেডিসিন ও শিশু সার্জারি, চক্ষু, মেডিসিন বিশেষজ্ঞসহ পুষ্টিবিদ রোগীদের চিকিৎসাসেবা দেন। পাশাপাশি রোগীদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিনা মূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়।
উই ক্যান চেঞ্জ-এর চেয়ারম্যান ও ঢাকা শিশু হাসপাতালের অধ্যাপক খালিদ মাহমুদ শাকিল বলেন, গ্রামের সাধারণ ও অসহায় মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
