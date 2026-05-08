Ajker Patrika
রংপুর

বেরোবি উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে সংবাদ সম্মেলনে হামলার অভিযোগ

বেরোবি সংবাদদাতা
আপডেট : ০৮ মে ২০২৬, ১৯: ৩৯
বেরোবি উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে সংবাদ সম্মেলনে হামলার অভিযোগ
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন ঘিরে বিশৃঙ্খলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) উপাচার্য শওকাত আলীর বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তাঁর পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন কয়েকজন শিক্ষার্থী। এ সময় শাখা ছাত্রদলের কয়েকজন নেতা-কর্মী তাঁদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের ‘ট্যাগিং’ করে হেনস্তার অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা।

তবে অভিযুক্ত ছাত্রদল নেতা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, সাধারণ শিক্ষার্থীর ব্যানারে সংবাদ সম্মেলন করা শিক্ষার্থী ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে এমন করা হচ্ছে।

আজ শুক্রবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে বেরোবির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী হাফিজুর রহমান সিয়ামের নেতৃত্বে কয়েকজন শিক্ষার্থী এই সংবাদ সম্মেলন করেন।

ভুক্তভোগী হাফিজুর রহমান সিয়াম বলেন, ‘কিছু সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে একটি সংবাদ সম্মেলনের ডাক দিই; যা কোনো মনগড়া অভিযোগ নয়। একপর্যায়ে রেজিস্ট্রার মহোদয় আসেন এবং তিনি মিডিয়ার সামনে জানান, তিনি অভিযোগগুলো শুনবেন। অভিযোগ শোনার একপর্যায়ে ছাত্রদলের কয়েকজন আমাকে ট্যাগিং শুরু করে।’

সিয়ামের অভিযোগ, ‘ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিফাত রাফি আগে ছাত্রলীগের লিফলেট বিতরণ করত, সে আমাকে ছাত্রলীগ ট্যাগ দিয়ে গলার কলার ধরে মারতে আসে। সংবাদ সম্মেলনের টেবিল সরিয়ে উল্টে দেয় তারা কয়েকজন।’

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিফাত রাফি বলেন, ‘হাফিজুর রহমান সিয়াম ছাত্রলীগের কর্মী ছিল এবং বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করতে ছাত্রলীগের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে।’

এ বিষয়ে বেরোবির প্রক্টর ফেরদৌস রহমান বলেন, ‘যে শিক্ষার্থী সংবাদ সম্মেলন ডেকেছিল, আমি সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। সেখানে সামান্য বিশৃঙ্খলা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।’

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সাধারণ শিক্ষার্থী জানিয়েছেন, হাফিজুর রহমান সিয়ামকে বিভিন্ন সময়ে ছাত্রদলের কর্মসূচিতে দেখা গেছে। তিনি ছাত্রদলের একাংশের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বলে তাঁরা জানেন।

বিষয়:

রংপুর জেলাক্যাম্পাসবেরোবিঅভিযোগসংবাদ সম্মেলনজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

এমএলএ বাগিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা বিরোধীদের, বিজয়ের দলের বিধায়কদের গণপদত্যাগের হুমকি

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী: শুভেন্দু প্রায় নিশ্চিত, পেতে পারেন দুই ডেপুটি

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

সড়কে এআই ক্যামেরা, আইন ভাঙলেই মামলা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

অনলাইন জুয়ার দেড় কোটি টাকার ভাগ-বণ্টন নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসের পর সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

‘অনলাইন জুয়ায় আনেন প্রিন্সিপাল অফিসার’, ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে সরকারি কর্মচারীর আত্মহত্যা

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

র‍্যাবের তালিকা: খুলনায় ৩৩ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

সম্পর্কিত

তেঁতুলিয়া ও বুড়াগৌরাঙ্গের তীরবর্তী এলাকার ভাঙন রোধে কাজ শুরু

তেঁতুলিয়া ও বুড়াগৌরাঙ্গের তীরবর্তী এলাকার ভাঙন রোধে কাজ শুরু

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় তারিক সিদ্দিকের গাড়িচালক ও কেয়ারটেকার ফের রিমান্ডে

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় তারিক সিদ্দিকের গাড়িচালক ও কেয়ারটেকার ফের রিমান্ডে

হিজলায় মেঘনা নদীর ভাঙন রোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবি

হিজলায় মেঘনা নদীর ভাঙন রোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবি

হাওরে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা গ্রহণযোগ্য হয়নি: লুৎফুজ্জামান বাবর

হাওরে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা গ্রহণযোগ্য হয়নি: লুৎফুজ্জামান বাবর