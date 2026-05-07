গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গাজী গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘সেলস অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৪ জুন পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।
পদের নাম: সেলস অফিসার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ থেকে ৬ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি।
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।
বেতন: আকর্ষণীয়।
বয়সসীমা: ২৫–৩৫ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, মোবাইল বিল, কর্মক্ষমতা বোনাস, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুপুরে আংশিক ভর্তুকিযুক্ত খাবারের সুবিধা, ২টি উৎসব বোনাস, বার্ষিক ছুটি নগদীকরণ।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৪ জুন, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
