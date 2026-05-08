কদমতলীতে ফোম কারখানায় ভয়াবহ আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ মে ২০২৬, ২১: ১২
ফোম কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎রাজধানীর কদমতলীতে একটি ফোম কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। হতাহতের খবরও পাওয়া যায়নি।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা ২৪ মিনিটে কদমতলীর সাদ্দাম মার্কেট এলাকার ওই ফোম কারখানাটিতে আগুন লাগে। ৬টা ৪৩ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের প্রথম ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে আরও কয়েকটি ইউনিট যোগ হওয়ার তথ্য দেয় ফায়ার সার্ভিস। ‎

‎‎‎ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে ডিউটি অফিসার রোজিনা আক্তার জানান, অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। বর্তমানে পাঁচটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

সর্বশেষ রাত ৮টার পরও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি বলে জানান এ কর্মকর্তা। রোজিনা আক্তার জানান, ‎আগুনের সূত্রপাত নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ ছাড়া কোনো হতাহত সম্পর্কেও কোনো তথ্য তাঁর কাছে নেই। তবে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা। পরে বিস্তারিত জানানো হবে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ‎কারখানাটিতে ফোম ও দাহ্য পদার্থ থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

