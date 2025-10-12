ঝালকাঠি বিএনপিতে অভ্যন্তরীণ কোন্দল: দুই নেতার অনুসারীদের সংঘর্ষে আহত ১০

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলায় বিএনপির রাজনীতিতে তীব্র অভ্যন্তরীণ সংঘাত দেখা দিয়েছে। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ শেষে ফেরার পথে দলের এক মনোনয়নপ্রত্যাশী নেতার গাড়িবহরে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই হামলায় বিএনপি ও শ্রমিক দলের অন্তত ১০ জন নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন। অভিযোগের তির দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ধর্মবিষয়ক সম্পাদকের অনুসারীদের দিকে।
শনিবার (১১ অক্টোবর) দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে উপজেলার গালুয়া ইউনিয়নের পুটিয়াখালী মিরের হাটসংলগ্ন সোনালী মোড়ে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও দলীয় সূত্রে জানা যায়, ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর–কাঁঠালিয়া) আসনের বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী গোলাম আজম সৈকত তাঁর কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ শেষে নেতা-কর্মীদের নিয়ে গাড়িবহরে নিজ বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। একই পথে সে সময় কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ধর্মবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জামালের গাড়িবহরও চলছিল। অভিযোগ রয়েছে, জামালের অনুসারীরা সৈকতের গাড়িবহর অতিক্রম করার সময় অতর্কিত হামলা চালায়।
হামলাকারীরা বহরের সর্বশেষ একটি হাইয়েস মাইক্রোবাস আটকে ড্রাইভার ওপর চড়াও হয় এবং গাড়িটি ভাঙচুর করে। হামলায় শ্রমিক দল নেতা সোহেল, বিএনপি নেতা ইউনুস মেম্বার, ইলিয়াস মোল্লা, রিপন বিশ্বাসসহ অন্তত ১০ জন নেতা-কর্মী আহত হন। আহত ব্যক্তিদের স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।
গাড়িবহরে হামলার ঘটনাকে গোলাম আজম সৈকত ‘পূর্বপরিকল্পিত’ আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা শান্তিপূর্ণভাবে দলীয় কর্মসূচি শেষ করে ফিরছিলাম। পথে আমাদের ওপর পূর্বপরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়। বিএনপি আন্দোলনের পথে আছে—এটা তাদের সহ্য হচ্ছে না। আমি এই ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি করছি।’
অন্যদিকে অভিযুক্ত বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা মো. রফিকুল ইসলাম জামাল তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমি বা আমার কোনো কর্মী গোলাম আজম সৈকতের গাড়িবহরে হামলায় জড়িত নই। বরং শুনেছি, আমাদের একটি গাড়িতে থাকা কর্মীদের উদ্দেশ্যে সৈকতের সমর্থকেরা বাজে শব্দ (ব্যাড সাউন্ড) ব্যবহার করেছিল। আমার জানামতে ওখানে কোনো সংঘর্ষ হয়নি। তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নাটক সাজিয়ে আমার নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে।’
খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। রাজাপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি তদন্ত) আব্দুল মালেক আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষ থেকেই লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলায় বিএনপির রাজনীতিতে তীব্র অভ্যন্তরীণ সংঘাত দেখা দিয়েছে। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ শেষে ফেরার পথে দলের এক মনোনয়নপ্রত্যাশী নেতার গাড়িবহরে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই হামলায় বিএনপি ও শ্রমিক দলের অন্তত ১০ জন নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন। অভিযোগের তির দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ধর্মবিষয়ক সম্পাদকের অনুসারীদের দিকে।
শনিবার (১১ অক্টোবর) দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে উপজেলার গালুয়া ইউনিয়নের পুটিয়াখালী মিরের হাটসংলগ্ন সোনালী মোড়ে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও দলীয় সূত্রে জানা যায়, ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর–কাঁঠালিয়া) আসনের বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী গোলাম আজম সৈকত তাঁর কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ শেষে নেতা-কর্মীদের নিয়ে গাড়িবহরে নিজ বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। একই পথে সে সময় কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ধর্মবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জামালের গাড়িবহরও চলছিল। অভিযোগ রয়েছে, জামালের অনুসারীরা সৈকতের গাড়িবহর অতিক্রম করার সময় অতর্কিত হামলা চালায়।
হামলাকারীরা বহরের সর্বশেষ একটি হাইয়েস মাইক্রোবাস আটকে ড্রাইভার ওপর চড়াও হয় এবং গাড়িটি ভাঙচুর করে। হামলায় শ্রমিক দল নেতা সোহেল, বিএনপি নেতা ইউনুস মেম্বার, ইলিয়াস মোল্লা, রিপন বিশ্বাসসহ অন্তত ১০ জন নেতা-কর্মী আহত হন। আহত ব্যক্তিদের স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।
গাড়িবহরে হামলার ঘটনাকে গোলাম আজম সৈকত ‘পূর্বপরিকল্পিত’ আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা শান্তিপূর্ণভাবে দলীয় কর্মসূচি শেষ করে ফিরছিলাম। পথে আমাদের ওপর পূর্বপরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়। বিএনপি আন্দোলনের পথে আছে—এটা তাদের সহ্য হচ্ছে না। আমি এই ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি করছি।’
অন্যদিকে অভিযুক্ত বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা মো. রফিকুল ইসলাম জামাল তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমি বা আমার কোনো কর্মী গোলাম আজম সৈকতের গাড়িবহরে হামলায় জড়িত নই। বরং শুনেছি, আমাদের একটি গাড়িতে থাকা কর্মীদের উদ্দেশ্যে সৈকতের সমর্থকেরা বাজে শব্দ (ব্যাড সাউন্ড) ব্যবহার করেছিল। আমার জানামতে ওখানে কোনো সংঘর্ষ হয়নি। তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নাটক সাজিয়ে আমার নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে।’
খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। রাজাপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি তদন্ত) আব্দুল মালেক আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষ থেকেই লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া ভাতার দাবিতে সকাল থেকে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান নিয়েছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। দাবি আদায়ে আগামী মঙ্গলবার থেকে এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লাগাতার কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দেন তাঁরা।৩৮ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় তীব্র সার সংকটের কারণে আলুচাষিরা সময়মতো জমিতে আলু রোপণ করতে পারছেন না। পকেটে টাকা নিয়েও ডিলারদের কাছ থেকে সার না পেয়ে দিনের পর দিন ঘুরতে হচ্ছে কৃষকদের। এই পরিস্থিতিতে সার না পেলে উপজেলা কৃষি অফিস ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয় ঘেরাও করার হুমকি১ ঘণ্টা আগে
নেত্রকোনার মদনে সংবাদ প্রকাশের জেরে তিনজন সাংবাদিকের হাত কেটে নেওয়ার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মদন পৌর বিএনপির সভাপতি কামরুজ্জামান চন্দনের বিরুদ্ধে। গত শুক্রবার বিকেলে আয়োজিত এক মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে তিনি প্রকাশ্যে এই হুমকি দেন।১ ঘণ্টা আগে
কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলার খয়েরপুর আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন খানের বিরুদ্ধে হত্যা এবং হত্যাচেষ্টার অভিযোগে দুটি মামলার অভিযোগপত্র (চার্জশিট) রয়েছে। অথচ তিনি গত ২ জুলাই কোনো ছুটি না নিয়েই দেশ ছেড়ে ইতালি চলে গেছেন।২ ঘণ্টা আগে