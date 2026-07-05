শীর্ষ মাদক কারবারি জাহাঙ্গীর আলমকে খুঁজছে পুলিশ

রাজশাহীর গোদাগাড়ীর শীর্ষ মাদক কারবারি জাহাঙ্গীর আলমকে পুলিশ খুঁজছে। তাঁকে ধরতে ইতিমধ্যে বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছে। তবে তাঁকে পাওয়া যায়নি। পুলিশ যাওয়ার আগেই তিনি বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন। তাঁকে যেকোনো মূল্যে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশের রাজশাহী রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মোহাম্মদ শাহজাহান।
‘মাদকমুক্ত থানা গড়ার লক্ষ্যে’ গত মঙ্গলবার গোদাগাড়ী উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে মতবিনিময় ও কমিউনিটি পুলিশিং সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় মাদক সিন্ডিকেটের সদস্যদের নিয়ে হাজির হয়েছিলেন হেরোইন মাফিয়া জাহাঙ্গীর আলম। এতে অস্বস্তিতে পড়েন অনেকেই। সভায় মাদক কারবারিদের উপস্থিতির বিষয়টিও একজন বক্তার বক্তব্যে উঠে আসে।
এ নিয়ে গত বৃহস্পতিবার আজকের পত্রিকায় ‘মাদক নির্মুল সভায় কারবারি’ শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হলে তোলপাড় শুরু হয়। এ বিষয়ে নড়েচড়ে বসে পুলিশ। ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহান তাঁকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। শুক্রবার রাতে গোদাগাড়ী পৌরসভার মাদারপুর মহল্লায় জাহাঙ্গীরের বাড়িতে অভিযানে যায় পুলিশ। গোদাগাড়ী সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মির্জা মো. আব্দুস ছালাম নিজেই এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযানের আগেই জাহাঙ্গীর বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। তাঁর বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালানো হলেও তাঁকে বা কোনো অবৈধ বস্তু পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং-সংক্রান্ত অভিযোগও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।
পুলিশ জানায়, জাহাঙ্গীর আলম গোদাগাড়ী থানার তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি। তাঁর বাবা নওশাদ আলী ওরফে নওশাদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি। তিনি গোদাগাড়ী পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর এবং বর্তমানে ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি।
স্থানীয় সূত্রের দাবি, জাহাঙ্গীর দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থাকলেও ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর প্রকাশ্যে চলাফেরা শুরু করেন। এলাকায় প্রচার রয়েছে, তিনি অথবা তাঁর বাবা ভবিষ্যতে গোদাগাড়ী পৌরসভার মেয়র পদে নির্বাচন করতে আগ্রহী। অভিযোগ রয়েছে, বর্তমানে তিনি স্থানীয় মাদক সিন্ডিকেটের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
পুলিশ ও আদালত সূত্রে জানা যায়, জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে গোদাগাড়ী থানায় তিনটি মাদক মামলা, একটি অস্ত্র মামলা, নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় একটি মাদক মামলা এবং যশোর কোতোয়ালি থানায় একটি মাদক মামলা রয়েছে। এসব মামলায় হেরোইন, ইয়াবা ও অস্ত্র উদ্ধারের অভিযোগ রয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সাবেক সংসদ সদস্য ওমর ফারুক চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ হিসেবে জাহাঙ্গীর মাদক ব্যবসার মাধ্যমে বিপুল সম্পদের মালিক হন। তাঁর বিরুদ্ধে বিলাসবহুল বাড়ি, গরু-মহিষের খামার, ট্রাক, ফ্ল্যাট, জমিসহ বিপুল সম্পদের মালিক হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
গোদাগাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বলেন, ‘জাহাঙ্গীর আলম থানার তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য ডিআইজি মহোদয় নির্দেশ দিয়েছেন। সার্কেল এএসপির নেতৃত্বে তাঁর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছে, তবে তাঁকে পাওয়া যায়নি। তাঁকে গ্রেপ্তারের সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে।’
ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে ৮ম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে জোর করে বিয়ে ও পরে ২০ লাখ টাকা দাবির অভিযোগের মধ্যে আবুল কাসেম নামে এক মুদি ব্যবসায়ী আত্মহত্যা করেছেন। পরিবার সাইফুল ইসলাম ও তার স্বজনদের হুমকি, মারধর ও অপমানের অভিযোগ করেছে। পুলিশ মরদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।৫ মিনিট আগে
রাজধানীর হাতিরঝিল মহানগর প্রজেক্ট এলাকার একটি মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীর গলায় ফাঁস দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে রামপুরা বেটার লাইফ হাসপাতাল থেকে হাতিরঝিল থানা পুলিশ ওই শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করে। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়।১৫ মিনিট আগে
মিরপুর চিরকালই শিল্প-সংস্কৃতির একটি উর্বর জনপদ। এই এলাকায় অসংখ্য প্রতিভাবান নাট্যকর্মী, আবৃত্তিশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, চিত্রশিল্পী ও সংস্কৃতিমনা মানুষের বসবাস। আমরা অনুভব করছি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে একটি শক্তিশালী যোগাযোগ ও মেলবন্ধনের জায়গা থাকা প্রয়োজন। এই উপলব্ধি থেকে আত্মপ্রকাশ ...১৮ মিনিট আগে
নীলফামারীর ডিমলা উপজেলায় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান বন্ধ রেখে এক শিশু শিক্ষার্থীকে দিয়ে সহকারী শিক্ষিকার শরীর ম্যাসাজ করানোর ঘটনায় এলাকায় সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। এর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করেছে।২৩ মিনিট আগে