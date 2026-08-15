Ajker Patrika
En
রাজশাহী

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি      
সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

রাজশাহীর বাঘায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মোকাদ্দেস আলীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাতে বাঘা পৌরসভার মিলিক বাঘা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার মোকাদ্দেস আলী ওই গ্রামের মোত্তালিব সরকারের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গত জুন মাসে বাউসা ইউনিয়নের ওয়ার্ড সেক্রেটারি আনিসুর রহমান বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা করেন। ওই মামলায় নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সংঘবদ্ধ হয়ে বেআইনিভাবে মিছিল করার অভিযোগ আনা হয়েছে। মোকাদ্দেস আলী মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বাঘা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রেজাউল ইসলাম জানান, শনিবার সকালে মোকাদ্দেস আলীকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডের আবেদন করা হবে বলেও জানান তিনি।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাবাঘাগ্রেপ্তাররাজশাহী বিভাগজেলার খবরআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত