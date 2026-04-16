Ajker Patrika
ঝালকাঠি

বাস খাদে পড়ার এক ঘণ্টা পর গর্তে এসে পিকআপের ধাক্কা

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  
ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝালকাঠির বরিশাল-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের ঝুঁকিপূর্ণ ইছানীল মোড়ে একটি যাত্রীবাহী বাস ও মাছবাহী পিকআপ ভ্যান খাদে পড়ে গেছে। বৃহস্পতিবার ভোরে ঝালকাঠি পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে আলাদা সময়ে ঘটা এ দুর্ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোর সাড়ে ৪টার দিকে ঢাকা থেকে পাথরঘাটাগামী লাবিবা পরিবহনের একটি বাস ইছানীল মোড় ঘুরতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায়। বাসটিতে ২০ থেকে ২৫ জন যাত্রী ছিলেন। স্থানীয়রা দ্রুত এগিয়ে এসে যাত্রীদের উদ্ধার করেন। পরে ফায়ার সার্ভিসও উদ্ধার কাজে অংশ নেয়।

এর প্রায় এক ঘণ্টা পর ভোর সাড়ে ৫টার দিকে একই স্থানে ভান্ডারিয়াগামী মাছবাহী একটি পিকআপ ভ্যান মোড় ঘোরার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এ সময় পিকআপটি খাদে থাকা বাসটির পেছনে ধাক্কা দেয়। তবে এ ঘটনাতেও কেউ আহত হননি।

ঝালকাঠি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন অফিসার মো. মাহাবুব আলম বলেন, খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজে অংশ নেন। কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

ঝালকাঠি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন দুটি উদ্ধারের কাজ চলছে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ইছানীল মোড়টি দীর্ঘদিন ধরেই ঝুঁকিপূর্ণ। এখানে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না থাকায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বলে দাবি তাঁদের।

উল্লেখ্য, বরিশাল-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের এ অংশে এর আগেও একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। ১৫ এপ্রিল একই স্থানে একটি বাস খাদে পড়ে ১৩ জন আহত হন। চলতি মাসের ১২ এপ্রিলও একই স্থানে আরেকটি বাস দুর্ঘটনার শিকার হয়। এতে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

বিষয়:

ঝালকাঠিবাসপাথরঘাটাবরিশাল বিভাগপরিবহন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

