কেশবপুরে ওয়াটার হিটার জগে বিদ্যুতায়িত হয়ে শিশুর মৃত্যু

কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি
শিশুর মৃত্যুতে স্বজন ও এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে জড়ো হন। ছবি: আজকের পত্রিকা
যশোরের কেশবপুরে বৈদ্যুতিক ওয়াটার হিটার জগে হাত দিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে সূর্য ঘোষ (৮) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পৌর শহরের সাহাপাড়া এলাকায় ওই শিশুর বাড়িসংলগ্ন একটি চায়ের দোকানে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত সূর্য ঘোষ সাহাপাড়া এলাকার সত্যজিৎ ঘোষের ছেলে। সে কেশবপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র ছিল। বিদ্যুতায়িত হয়ে স্কুলছাত্রের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইসমোতারা খাতুন।

এলাকাবাসী জানান, আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সূর্য বাড়িসংলগ্ন নিজেদের চায়ের দোকানে ঢোকে। সেখানে চায়ের পানি গরমের জন্য ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক ওয়াটার হিটার জগে হাত দিলে বিদ্যুতায়িত হয়ে লুটিয়ে পড়ে সে। পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আলমগীর বলেন, মৃত অবস্থায় ওই শিশুকে হাসপাতালে আনা হয়।

