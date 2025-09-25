Ajker Patrika
অভয়নগরে চোর সন্দেহে বৃদ্ধকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা

অভয়নগর (যশোর) প্রতিনিধি 
যশোরের অভয়নগরের সিদ্ধিপাশা ইউনিয়নের নলামারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে নিহত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
যশোরের অভয়নগরে চোর সন্দেহে নসিব তালুকদার (৫০) নামের এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার সিদ্ধিপাশা ইউনিয়নের নলামারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।

এ ঘটনায় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কয়েকজনকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। নিহত নসিব তালুকদার বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার চিতলমারী ইউনিয়নের সাবোখালী গ্রামের হামিদ তালুকদারের ছেলে। দীর্ঘদিন ধরে অভয়নগর উপজেলার শুভরাড়া ইউনিয়নের গোপিনাথপুর গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করছিলেন তিনি।

এলাকাবাসীর দাবি, নিহত ব্যক্তি একজন পেশাদার চোর ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মৎস্যঘের থেকে মাছ চুরির একাধিক অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার দিন আজ ভোরে নলামারা বিলে মৃত কৃষ্ণপদ বিশ্বাসের মৎস্যঘেরে মাছ চুরি করার সময় স্থানীয় মাছ শিকারিরা তাঁকে ধাওয়া দিলে তিনি পালিয়ে যান। দীর্ঘদিন ধরে অভয়নগর উপজেলার শুভরাড়া ইউনিয়নের গোপিনাথপুর গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করছিলেন তিনি।

নিহত ব্যক্তির ছেলে বাপ্পি তালুকদার বলেন, ‘আমার বাবা মাছের ব্যবসা করতেন। তাঁকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।’

জানতে চাইলে সিদ্ধিপাশা ইউপি চেয়ারম্যান শেখ আবুল কাশেম বলেন, মৃত নসিব তালুকদারের বিরুদ্ধে মাছসহ বিভিন্ন চুরির অপবাদ রয়েছে। তাকে মাছ চুরির ঘটনায় পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হতে পারে।

এ বিষয়ে অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম রবিউল ইসলাম বলেন, নলামারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে নসিব তালুকদার নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর মুখে ও বুকে ধারালো অস্ত্রের ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। এ ঘটনায় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কয়েকজনকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে তাঁদের নাম-ঠিকানা বলা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

