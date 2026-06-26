Ajker Patrika
যশোর

যশোরে ২ কোটি টাকার সোনার বারসহ যুবক আটক

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  
যশোরে ২ কোটি টাকার সোনার বারসহ যুবক আটক
সোনার বারসহ আটক যুবক। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালী এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ২ কোটি টাকা মূল্যের সোনার বারসহ এক যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। শুক্রবার (২৬ জুন) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে যশোর ব্যাটালিয়নের (৪৯ বিজিবি) অধীন বেনাপোল বিওপির একটি আভিযানিক দল যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের গদখালী বাজার এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করে।

আটক ব্যক্তির নাম সাহাব উদ্দিন সরদার (৪৪)। তিনি যশোরের বেনাপোল থানার বালুন্ডা গ্রামের ইয়াছিন সরদারের ছেলে।

যশোর ৪৯ ব্যাটালিয়ন বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম মোহাম্মদ সাইফুল আলম খান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানে সাহাব উদ্দিনের শরীর তল্লাশি করে বিশেষ কৌশলে লুকানো ১ কেজি ১৫৮ গ্রাম ওজনের ১৩টি সোনার বার উদ্ধার করা হয়। এ সময় একটি মোটরসাইকেল ও একটি মোবাইল ফোনও জব্দ করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান, তিনি ঢাকার সায়েদাবাদ এলাকা থেকে সোনার বার সংগ্রহ করে পুটখালী সীমান্ত দিয়ে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

বিজিবির হিসাব অনুযায়ী, উদ্ধার করা সোনার বারের মূল্য ২ কোটি ২১ লাখ ৪৬ হাজার ৭৫০ টাকা। জব্দ করা মোটরসাইকেলের মূল্য ১ লাখ ৫ হাজার এবং মোবাইল ফোনের মূল্য ১ হাজার ৪০০ টাকা। সব মিলিয়ে জব্দ মালপত্রের মূল্য ২ কোটি ২২ লাখ ৫৩ হাজার ১৫০ টাকা।

এই ঘটনায় আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তাঁকে ঝিকরগাছা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিজিবি।

বিষয়:

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