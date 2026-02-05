Ajker Patrika
যশোর

যশোরের গদখালী-পানিসারা

ফুলের রাজ্যে ভোটের ঝড়ের শঙ্কায় চাষিরা

  • বসন্তবরণ ও ভালোবাসা দিবস সামনে রেখে ১২ ফেব্রুয়ারি বসে ফুলের হাট।
  • এবার ১২ ফেব্রুয়ারি ভোট হওয়ায় আগের দিন ১১ ফেব্রুয়ারি হাট বসবে।
  • ফুলের দাম বাড়ছে, তবে ভোট উৎসবমুখর না হলে ব্যবসায় ধস নামার শঙ্কায় সংশ্লিষ্টরা।
জাহিদ হাসান, যশোর 
ফুলের রাজ্যে ভোটের ঝড়ের শঙ্কায় চাষিরা
পয়লা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের বাজার ধরতে খেত পরিচর্যায় ব্যস্ত যশোরের গদখালীর এক ফুলচাষি। গতকাল তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রতিবছর বসন্তবরণ ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ঘিরে সব ধরনের ফুলের চাহিদা বাড়ে, দামও বাড়ে। এর সঙ্গে এবার যোগ হয়েছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ফলে ফুলের চাহিদা এবার তুঙ্গে থাকার কথা। কিন্তু ফুলের রাজ্যখ্যাত যশোরের গদখালী-পানিসারার চাষি ও ব্যবসায়ীদের মনে দুশ্চিন্তা বাসা বেঁধেছে। তাঁদের আশঙ্কা, ভোট যদি উৎসবমুখর না হয়, নির্বাচনী সহিংসতা বেড়ে যায়, তাহলে তার ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে ফুলের বাজারে। এদিকে বসন্তবরণ ও ভালোবাসা দিবসের আগে ফুলের সবচেয়ে বড় হাট বসে ১২ ফেব্রুয়ারি। এবার সেদিনই হচ্ছে ভোট। কাজেই এবার ১১ ফেব্রুয়ারি হাট বসবে।

যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালী-পানিসারা ও আশপাশের এলাকা এখন রঙিন ফুলে ভরে উঠেছে। মাঠজুড়ে ফুটে আছে গোলাপ, রজনীগন্ধা, গ্লাডিওলাস, জারবেরাসহ নানা রঙের ফুল। বাতাসে ভাসছে ফুলের ঘ্রাণ। তবে এবারের ব্যস্ততা অন্য বছরের চেয়ে আলাদা। কারণ, পঞ্জিকায় এবার শুধু বসন্ত আর ভালোবাসা দিবস নয়, যুক্ত হয়েছে ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনও। নির্বাচনের এক দিন পরেই পয়লা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। নির্বাচনে প্রার্থীদের বরণ, পথসভা ও বিজয় মিছিলে ফুলের চাহিদাও থাকে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে গাঁদা ও রজনীগন্ধার চাহিদা থাকে বেশি। আবার বসন্ত ও ভালোবাসা দিবসে গোলাপের বাজার থাকে তুঙ্গে। সব মিলিয়ে তিনটি বড় উপলক্ষ ঘিরে ফুলের চাহিদা আকাশচুম্বী হওয়ার আশা করছেন এ অঞ্চলের হাজার হাজার ফুলচাষি।

গদখালীর ফুলচাষি মঞ্জুরুল ইসলাম বলেন, ‘এবার আবহাওয়া ভালো হওয়ায় ফুলে ফুলে ভরে গেছে মাঠ। সব ফুলের দাম বাড়তেও শুরু করেছে। নির্বাচন ও উৎসব সামনে রেখে পরিচর্যা ঠিকভাবেই চলছে। নির্বাচন আর উৎসব একসঙ্গে হওয়ায় ফুলের চাহিদা বাড়বে এবং দামও ভালো পাওয়া যাবে। কিন্তু ভালোবাসা দিবস ও বসন্তবরণের আগে সবচেয়ে বড় হাট বসে ১২ ফেব্রুয়ারি। এবার ভোটের কারণে ওই দিন হাট বসবে না। ১১ ফেব্রুয়ারি হাট কতটা জমবে, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা আছে। আর নির্বাচনের দিন কোনো গোলযোগ হলে পুরোপুরি লোকসানের মুখে পড়তে হবে।’

কাকা ডাকা ভোরে খেতে উৎপাদিত ফুল নিয়ে শত শত কৃষক হাজির হন যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের পাশে গড়ে ওঠা গদখালী ফুলের বাজারে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে সেখানে গিয়ে দেখা যায়, সড়কের দুই পাশে হাজির শত শত চাষি। কেউ ভ্যানের ওপর, কেউ সাইকেলের ওপর থরে থরে সাজিয়ে রেখেছেন রংবেরঙের নানা ফুল। হাজির হয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাইকারেরাও। চাষিরা বলছেন, ফুলের দাম ভালো। এদিন গোলাপ বিক্রি হয়েছে প্রতিটি ৫-৭ টাকা, যা দুদিন আগেও ছিল ২-৩ টাকা। জারবেরা বিক্রি হয়েছে ১০-১৫ টাকায়। রজনীগন্ধা প্রতিটি ১২-১৫ টাকা। গাঁদা ফুল প্রতি হাজার ৫০০-৬০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে এদিন। চাষিরা বলছেন, ফুলের দাম বাড়তে শুরু করেছে, এই দাম বাড়তে থাকবে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

বাজার ধরতে গোলাপের কলিতে ক্যাপ

বসন্তবরণ ও ভালোবাসা দিবসে গোলাপের চাহিদা বাড়ে কয়েক গুণ। ফুলচাষিরা এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোলাপ ফুল বিক্রি করে বাড়তি টাকা রোজগার করেন। কিন্তু তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় সময়ের আগেই ফুল ফুটে যাচ্ছে। তাই দ্রুত ফুল কেটে ফেলতে হচ্ছে। এতে ক্ষতির মুখে পড়েছেন ফুলচাষিরা। এমন পরিস্থিতিতে ফুল সুরক্ষার জন্য চাষিরা ব্যবহার করছেন ক্যাপ। এই পদ্ধতিতে আগাম ফুল ঝরে পড়া ঠেকাতে কলি বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ পরিয়ে দেওয়া হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে ফুল কাটা শুরু হবে। কিছু ফুল কাটা হবে পয়লা ফাল্গুনে।

পানিসারা এলাকার নীলকণ্ঠ নগরের ফুলচাষি ইব্রাহিম খলিল বলেন, ‘আড়াই বিঘা জমিতে গোলাপ চাষ করেছি। ফুল ফুটেছে অনেক। তবে এখন ফুল কাটলে দাম বেশি পাব না। তাই ফুলের কলিতে ক্যাপ পরিয়ে রাখছি।’ তিনি বলেন, ‘আগে রাবার দিয়ে কলি বেঁধে রাখতাম। এতে ফুলের পাতা নষ্ট হয়ে যেত। এ কারণে ক্যাপ পদ্ধতি ব্যবহার করছি। বিক্রি করার আগপর্যন্ত কলিতে ক্যাপ পরানো থাকে। এতে ফুলের পাতা যেমন ঝরে পড়ে না, তেমনি ফুল নষ্টও হয় না।’

ফুল বিপণন সমবায় সমিতির সভাপতি আব্দুর রহিম বলেন, চলতি মৌসুমের শুরু থেকে ফুলের বাজার ভালো। এ কারণে চলতি মৌসুমে শতকোটি টাকার বেশি ফুল বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে কি না, তা সংশয় রয়েছে।

বিষয়:

যশোরফুলখুলনা বিভাগচাষছাপা সংস্করণজেলার খবরব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

কোরিয়ান ড্রামা না বাবার দুই কোটির ঋণ, তিন বোনের মৃত্যুর নেপথ্যে কী

আশুলিয়ায় ছয় লাশ পোড়ানো ও হত্যা মামলা: সাবেক এমপি সাইফুলসহ ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড

মিরপুরে বাসা থেকে দুই সন্তানসহ বাবা-মায়ের মরদেহ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

শনিবার উত্তরাঞ্চলের তিন জেলায় সফরে যাচ্ছেন তারেক রহমান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

পুলিশ সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন নিয়ে পোস্ট-মন্তব্য করতে পারবেন না: সিআইডি প্রধান

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

‘আমি আগুন দেইনি, আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল’

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

সম্পর্কিত

চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি ইজারা: সংকট কাটছে না বন্দরের

চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি ইজারা: সংকট কাটছে না বন্দরের

গোপালগঞ্জে স্বতন্ত্রই বাধা দলীয় প্রার্থীদের

গোপালগঞ্জে স্বতন্ত্রই বাধা দলীয় প্রার্থীদের

বরিশালের ২১ আসন: বিএনপির ঘাঁটিতে বড় ভাগ বসাতে পারে জামায়াত

বরিশালের ২১ আসন: বিএনপির ঘাঁটিতে বড় ভাগ বসাতে পারে জামায়াত

নড়াইল-১ আসন: আওয়ামী লীগের ভোট টানতে মরিয়া সবাই

নড়াইল-১ আসন: আওয়ামী লীগের ভোট টানতে মরিয়া সবাই