Ajker Patrika
ঢাকা

মিরপুরে বাসা থেকে দুই সন্তানসহ বাবা-মায়ের মরদেহ উদ্ধার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুরে দুই সন্তানসহ বাবা ও মায়ের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে পল্লবী থানাধীন মিরপুর-১১ এর ওয়াপদা বিহারী ক্যাম্প এলাকার একটি বাসা থেকে চারজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আলমগীর জাহান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহগুলো উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে কোনো পরিচয়পত্র না পাওয়ায় নিহতদের নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

ওসি আরও জানান, ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে ঘটনাস্থলে পুলিশের পাশাপাশি সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট কাজ করছে। মরদেহগুলোর সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হচ্ছে এবং ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

এটি হত্যা না আত্মহত্যা তা পুলিশ নিশ্চিত হতে পারেনি বলেও জানান ওসি।

বিষয়:

মিরপুররাজধানীঢাকা বিভাগঢাকামরদেহওসি
