Ajker Patrika
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যশোর

ভারতে পাচারকালে সাড়ে ৭ কোটি টাকার সোনার বারসহ আটক ১

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  
ভারতে পাচারকালে সাড়ে ৭ কোটি টাকার সোনার বারসহ আটক ১
সোনার বারসহ আটক রিপন হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের শার্শা সীমান্ত দিয়ে ভারতে পাচারের সময় ৩ কেজি ৪৩৮ গ্রাম ওজনের ২৬টি সোনার বারসহ রিপন হোসেন (২৫) নামে এক যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। জব্দ করা এসব সোনার আনুমানিক বাজারমূল্য ৭ কোটি ৬৭ লাখ ৫৫ হাজার ৬৯০ টাকা।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শার্শা উপজেলার রুদ্রপুর সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করেন খুলনা ২১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।

আটক রিপন হোসেন শার্শা উপজেলার বসতপুর গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে। অভিযানে পাচারকাজে ব্যবহৃত দুটি মোটরসাইকেলও জব্দ করা হয়েছে।

বিজিবি জানায়, সীমান্ত পথ দিয়ে সোনার একটি বড় চালান ভারতে পাচার হতে পারে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্তজুড়ে নিরাপত্তা ও নজরদারি জোরদার করা হয়। একপর্যায়ে সীমান্তমুখী একটি সন্দেহভাজন মোটরসাইকেলের গতিপথ রোধ করে তল্লাশি চালানো হয়। পরে চালক রিপন হোসেনের কোমরে বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে রাখা ২৬টি সোনার বার উদ্ধার করা হয়।

খুলনা ২১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাফিজ ইমতিয়াজ আহসান বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, আটক যুবকের বিরুদ্ধে স্বর্ণ চোরাচালান নিরোধ আইনে মামলা দায়ের করে আজ বুধবার সকালে তাঁকে শার্শা থানায় সোপর্দ করার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

সীমান্তযশোরশার্শাপাচারবিজিবিখুলনা বিভাগভারতখুলনাসোনা
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