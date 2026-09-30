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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যানের পদত্যাগ দাবি, ৫ অক্টোবর অবস্থান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যানের পদত্যাগ দাবি, ৫ অক্টোবর অবস্থান কর্মসূচি
গতকাল বন্দর রক্ষা কমিটি, চট্টগ্রামের উদ্যোগে জাতীয়তাবাদী ডক শ্রমিক দলের কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ও চট্টগ্রাম কনটেইনার টার্মিনাল (সিসিটি) বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে পরিচালনার উদ্যোগ বন্ধের দাবিতে আগামী ৫ অক্টোবর বন্দরের প্রধান ফটকে দিনব্যাপী অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে বন্দর রক্ষা কমিটি। একই সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামানের পদত্যাগ দাবি করেছেন শ্রমিকনেতারা।

মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বন্দর রক্ষা কমিটি, চট্টগ্রামের উদ্যোগে জাতীয়তাবাদী ডক শ্রমিক দলের কার্যালয়ে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় ৫ অক্টোবরের কর্মসূচি সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর দেশের অর্থনীতি ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান অবকাঠামো। বন্দরের গুরুত্বপূর্ণ টার্মিনাল দীর্ঘ মেয়াদে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার উদ্যোগ দেশের স্বার্থের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে। তাই বন্দর রক্ষায় শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহার বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরকে কোনো বিদেশি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে পরিচালনার সুযোগ দেওয়া যাবে না। বন্দরের সঙ্গে দেশের অর্থনীতি, শ্রমিকের কর্মসংস্থান ও জাতীয় স্বার্থ জড়িত। ৫ অক্টোবরের অবস্থান কর্মসূচি সফল করতে সর্বস্তরের শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

বন্দর রক্ষা কমিটির সদস্যসচিব ফজলুল কবির মিন্টু বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি নয়, এটি দেশের জনগণের সম্পদ। বন্দরের সক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিদেশি অপারেটরের হাতে গুরুত্বপূর্ণ টার্মিনাল তুলে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণযোগ্য নয়। স্বচ্ছতা ও জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বন্দরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে হবে।

জাতীয়তাবাদী ডক শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক তসলিম হোসেন সেলিম বলেন, বন্দরের শ্রমিকদের স্বার্থ উপেক্ষা করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তা মেনে নেওয়া হবে না। চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে লাখো মানুষের জীবন-জীবিকা জড়িত। বন্দরের স্বার্থ ও শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

সভায় বক্তারা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামানের পদত্যাগ দাবি করেন। তারা অভিযোগ করেন, বন্দর চেয়ারম্যান ডিপি ওয়ার্ল্ডের স্বার্থে লবিস্ট হিসেবে কাজ করছেন।

সভায় জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল বাতেন, সহসাধারণ সম্পাদক ইব্রাহীম ফরাজী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দীকী, বন্দর শ্রমিক দল নেতা আব্দুর রুফ লিটন এবং চট্টগ্রাম যুব ট্রেড ইউনিয়ন নেটওয়ার্কের সদস্যসচিব হাসিবুর রহমান বিপ্লবসহ শ্রমিক নেতারা বক্তব্য দেন।

সভা থেকে আগামী ৫ অক্টোবর বন্দরের প্রধান ফটকে দিনব্যাপী অবস্থান কর্মসূচিতে শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন, জাতীয় ফেডারেশন, বেসিক ইউনিয়নসহ সর্বস্তরের মানুষকে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

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