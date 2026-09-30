রাজধানীর নয়াপল্টনে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক নিহত

রাজধানীর নয়াপল্টনে সড়ক দুর্ঘটনায় মিজানুর রহমান (২৪) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে নয়াপল্টন গাজী শপিং কমপ্লেক্সের সামনের রাস্তায় ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় পল্টন থানা-পুলিশ ওই যুবককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসে। পরে সকাল পৌনে ৭টার দিকে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
পল্টন থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহিদ হাসান জানান, ভোরে ওই যুবক নয়াপল্টনে রাস্তার পার হচ্ছিলেন। এ সময় অজ্ঞাত কোনো এক যানবাহনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যান তিনি। ওই যুবক মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। তাঁর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে রাখা হয়েছে।
এসআই জাহিদ হাসান আরও জানান, প্রথমে ওই যুবককে অজ্ঞাত অবস্থায় পাই। এরপর সিআইডি ফরেনসিক টিম আঙুলের ছাপের মাধ্যমে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করে। নিহত মিজানুর রহমানের বাবার নাম মফিজুর রহমান, গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালী জেলার দশমিনা কবপুরকাঠি গ্রামে। তিনি নয়াপল্টন বিএনপি কার্যালয় এলাকায় থাকতেন। ওই যুবকের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।
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