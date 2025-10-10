Ajker Patrika
যবিপ্রবি: ৮ শিক্ষক-কর্মকর্তাসহ বহিষ্কার ১৫

  • আ.লীগের এমপি-মন্ত্রীর প্রভাবে জালিয়াতি করে নিয়োগসহ বিভিন্ন অপরাধে ৪ শিক্ষককে বহিষ্কার।
  • ছাত্রীর শ্লীলতাহানি, সনদ জালিয়াতি ও দুদকের চার্জশিটভুক্ত আসামি হওয়ায় বহিষ্কার ৪ কর্মকর্তা।
  • ছাত্র হয়েও ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে বহিষ্কার ৮ শিক্ষার্থী।
জাহিদ হাসান, যশোর 
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ০৯: ১৬
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ফাইল ছবি
যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ফাইল ছবি

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (যবিপ্রবি) ১৫ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৪ জন করে শিক্ষক ও কর্মকর্তা রয়েছেন। বিগত ভিসির মদদপুষ্ট হয়ে ক্যাম্পাসে বিশৃঙ্খলা কিংবা আওয়ামী লীগের এমপি-মন্ত্রীর প্রভাবে জালিয়াতি করে নিয়োগ নেওয়া এসব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে।

এ ছাড়া ছাত্র হয়েও ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়েছে ৮ শিক্ষার্থীকে। যবিপ্রবির পৃথক রিজেন্ট বোর্ডের সিদ্ধান্তে তাঁদের বহিষ্কার করা হয়।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এসব শিক্ষক কর্মকর্তারা ছাত্রজীবনে আওয়ামীপন্থী সংগঠনগুলোর নেতা ছিলেন। এ ছাড়া পেশাগত জীবনে আওয়ামীপন্থী শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নিয়ে নানা রকম সংগঠন গড়ে তোলেন। ফলে সাবেক ভিসি, স্থানীয় আ.লীগের এমপি-মন্ত্রীদের ছত্রচ্ছায়ায় ক্যাম্পাসে একের পর এক বিশৃঙ্খলা, অপরাধে জড়িয়েছিলেন।

যবিপ্রবি প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ৬ ফেব্রুয়ারি রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মো. আহসান হাবীব স্বাক্ষরিত পৃথক তিনটি অফিস আদেশে অণুজীববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল কবীর জাহিদ, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো. গালিব এবং তৎকালীন ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের রিসার্চ কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) ও টেকনিক্যাল কর্মকর্তা হেলালুল ইসলামকে বহিষ্কার করা হয়।

দুটি অফিস আদেশে বলা হয়, অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল কবির জাহিদ ও অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো. গালিবের বিরুদ্ধে সাধারণ শিক্ষার্থীদের থেকে ‘এলিগেশন অব করাপশন অ্যান্ড মিসকন্ডাক্ট’-এর গুরুতর অভিযোগ থাকায় গত ১৭ জানুয়ারির রিজেন্ট বোর্ডের ১০৪তম সভায় তাঁদের চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

অপর দিকে অনুমতিবিহীন বিদেশে পোস্ট-ডক করতে যাওয়ায় কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. অছিকুর রহমানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। অন্যদিকে ১৫ আগস্ট ১০৮তম রিজেন্ট বোর্ডের সভায় রিজেন্ট বোর্ডের সদস্যদের সিদ্ধান্তের আলোকে ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন (পিটিআর) বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. ফিরোজ কবিরকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। স্বৈরাচারের হাতকে শক্তিশালী করে এমন বক্তব্য প্রদান এবং জুলাই অভ্যুত্থানে শিক্ষার্থীদের জুমার নামাজ আদায় করতে বাধা, শিক্ষকসুলভ আচরণের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

এ ছাড়া দুদকের চার্জশিটভুক্ত মামলার আসামি পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও পূর্ত (পিএনডি) দপ্তরের উপপরিচালক ড. আব্দুর রউফ ও পূর্বে স্থগিত করা বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করে ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার শফিউল আলমকে সাময়িক বরখাস্ত করে যবিপ্রবির রিজেন্ট বোর্ড। অন্যদিকে যবিপ্রবির বাসে এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে ইইই বিভাগের ল্যাব সহকারী মনিরুজ্জামানকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়।

এদিকে ২০২২ সালে সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় ৪ ছাত্রলীগের কর্মীকে হল থেকে বহিষ্কার ও ক্যাম্পাসে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। তাঁরা হলেন অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের স্নাতকোত্তর ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আকিব ইবনে সায়েদ, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের নাসিম বাহার, একই বিভাগের একই শিক্ষাবর্ষের নূর আলম এবং একই বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের সৌমিক। তৎকালীন সময়ে তাঁরা সবাই নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের যবিপ্রবি শাখার সাবেক সভাপতি সোহেল রানার অনুসারী ছিলেন।

এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লিফট অপারেটর পদে চাকরি প্রার্থী অপহরণ মামলার আসামি মোহাম্মদ রাফিকে হল থেকে বের করতে বাধা দেওয়ার ঘটনায় ৪ শিক্ষার্থীকে হল থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাঁরা হলেন শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াবিজ্ঞান (পিইএসএস) বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও অপহরণ মামলার আসামি ছাত্রলীগের কর্মী মোহাম্মদ রাফি একই বিভাগের আল মামুন ফরহাদ তুষার ইমরান ও শিক্ষাবর্ষ ২০২২-২৩ বর্ষের কাবিরুল।

এ বিষয়ে যবিপ্রবি উপাচার্য ড. আবুল মজিদ বলেন, তাঁরা অনেকেই বিগত সরকারের কারও না কারও ছত্রচ্ছায়ায় ক্যাম্পাসে নানা অপরাধ করেছেন। তবে আমরা দল নয়; তাঁদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

