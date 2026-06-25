মোটরসাইকেল আরোহী শিক্ষক দম্পতিকে পিষে দিল লরি

চট্টগ্রাম নগরীর মুরাদপুর এলাকায় মোটরসাইকেল আরোহী শিক্ষক দম্পতিকে পিষে দিয়েছে বেপরোয়া লরি। এতে দুজনই মারা গেছেন।
আজ বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) বিকেল ৪টার দিকে মুরাদপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন নগরীর চকবাজারের ডিসি রোড এলাকায় উইলস স্টার স্কুলের প্রধান শিক্ষক নাজিম উদ্দীন ও সহকারী শিক্ষক তাসলিমা আক্তার। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। তাঁদের গ্রামের বাড়ি রাউজান উপজেলার ডাবুয়া ইউনিয়নে। তাঁদের তিন সন্তান রয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই নুরুল আলম আশেক বলেন, ওই দম্পতিকে হাসপাতালে আনার আগেই তাঁরা মারা গেছেন।
জানা গেছে, নগরীর মুরাদপুর এলাকায় মোটরসাইকেলে করে যাচ্ছিলেন এই শিক্ষক দম্পতি। এ সময় বেপরোয়া একটি লরি চাপা দিলে ঘটনাস্থলে তাঁদের মৃত্যু হয়।
শিক্ষক দম্পতির স্বজন মোসলেহ উদ্দিন মামুন বলেন, ‘মুরাদপুরের এন মোহাম্মদের সামনে মোটরসাইকেলে করে যাওয়ার সময় লরিচাপায় তাঁদের মৃত্যু হয়। আমরা এখন চট্টগ্রাম মেডিকেলে আছি।’
নিহত জাকির উপজেলার ভরাডোবা ইউনিয়নের পুরুড়া গ্রামের আবু সাইদের ছেলে। সে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের ভরাডোবা ইউনিয়ন শাখার সাবেক সভাপতি ছিলেন।৯ মিনিট আগে
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