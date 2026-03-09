Ajker Patrika
যশোর

অভয়নগরে ৫৬ বস্তা সরকারি সার জব্দ, নছিমনচালক আটক

­যশোর প্রতিনিধি
অভয়নগরে ৫৬ বস্তা সরকারি সার জব্দ, নছিমনচালক আটক
গতকাল রাতে নওয়াপাড়া স্টেশন বাজারের ঢালাই সড়ক ও জগোবাবুর মোড় এলাকায় সার জব্দ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের অভয়নগর উপজেলার নওয়াপাড়া এলাকায় পৃথক অভিযানে ৫৬ বস্তা সরকারি সার জব্দ করেছে প্রশাসন। এ সময় সার পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত একটি নছিমন জব্দ ও এর চালক সাবিরুল মোল্যাকে আটক করা হয়েছে। সাবিরুল মোল্যা নওয়াপাড়ার আমডাঙ্গা গ্রামের হাফিজুর মোল্লার ছেলে।

রোববার (৮ মার্চ) রাত ৯টার দিকে নওয়াপাড়া স্টেশন বাজারের ঢালাই সড়ক ও জগোবাবুর মোড় এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব সার জব্দ করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশিষ কুমার বসু। এ সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা লাভলী খাতুন ও অভয়নগর থানা পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, নওয়াপাড়া পীরবাড়ি ঘাট থেকে দেশ ট্রেডার্সের ৪০০ বস্তা সার রাজ ট্রান্সপোর্টের একটি ট্রাকে করে যশোর বাফার গুদামে নেওয়া হচ্ছিল। পথে নওয়াপাড়া স্টেশন বাজারের ঢালাই সড়কের পাশে ট্রাক থেকে ছয় বস্তা ইউরিয়া সার নামিয়ে ভ্যানে করে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ সময় ট্রাকচালক প্রথমে দাবি করেন, তাঁর গাড়িতে ৪০৬ বস্তা সার রয়েছে এবং অতিরিক্ত ছয় বস্তা সার তিনি তিন হাজার টাকায় কিনেছেন। পরে তিনি বলেন, অতিরিক্ত লোড হওয়ায় সারগুলো নামিয়ে ফেরত দেওয়ার জন্য রাখা হয়েছিল।

গতকাল রাতে নওয়াপাড়া স্টেশন বাজারের ঢালাই সড়ক ও জগোবাবুর মোড় এলাকায় সার জব্দ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
গতকাল রাতে নওয়াপাড়া স্টেশন বাজারের ঢালাই সড়ক ও জগোবাবুর মোড় এলাকায় সার জব্দ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা বিষয়টি জানার পর ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হলে ট্রাকচালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। পরে ছয় বস্তা সার জব্দ করা হয়।

এ ছাড়া জগোবাবুর মোড় এলাকায় একটি নছিমন তল্লাশি করে আরও ৫০ বস্তা ডিএপি সার জব্দ করা হয়। এসব সারের বৈধ উৎস সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে পারেননি নছিমনচালক। পরে উদ্ধার করা মোট ৫৬ বস্তা সার উপজেলা কৃষি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা লাভলী খাতুন বলেন, ‘স্টেশন বাজারের পাশে আমরা একটি ট্রাক পেয়েছি। সেই ট্রাকে ডেলিভারি অর্ডার ছিল ৪০০ বস্তা সার। সেখানে ৪০৬ বস্তা সার পেয়েছি। এ ছাড়া একটি ভিডিও রেকর্ড থেকে প্রমাণ পাই যে ট্রাকচালক ছয় বস্তা সার অবৈধভাবে অতিরিক্ত ক্রয় করেছেন। সেগুলো আমরা জব্দ করেছি। এ ছাড়া আরেকটি অভিযানে একটি নছিমন থেকে আরও ৫০ বস্তা সরকারি সার উদ্ধার করেছি। যেখানে বিএডিসির বিভিন্ন লটের ডিএপি সার রয়েছে। যার অনুমোদিত কোনো উৎস খুঁজে পাওয়া যায়নি।’

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশিষ কুমার বসু বলেন, দুটি অভিযোগের ভিত্তিতে পৃথক অভিযান চালানো হয়েছে। উদ্ধার করা সারের বৈধ উৎস পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, এগুলো অবৈধভাবে বাজারজাত বা পাচারের উদ্দেশ্যে আনা হয়েছিল।

এ ঘটনায় আটক নছিমনচালককে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

বিষয়:

যশোরআটকঅভিযানঅভয়নগরখুলনা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাদি হত্যা: ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

হাদি হত্যা: ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

হাদি হত্যার প্রধান আসামি ফয়সালসহ দুজন ভারতে গ্রেপ্তার

হাদি হত্যার প্রধান আসামি ফয়সালসহ দুজন ভারতে গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

অভয়নগরে ৫৬ বস্তা সরকারি সার জব্দ, নছিমনচালক আটক

অভয়নগরে ৫৬ বস্তা সরকারি সার জব্দ, নছিমনচালক আটক

কিশোরগঞ্জে মশার দাপট: মশকনিধনে বরাদ্দ মাত্র ১ লাখ ২০ হাজার টাকা

কিশোরগঞ্জে মশার দাপট: মশকনিধনে বরাদ্দ মাত্র ১ লাখ ২০ হাজার টাকা

ফরিদপুরে আওয়ামী লীগ নেতাকে জেলগেটে বরণ করলেন বিএনপির এমপি

ফরিদপুরে আওয়ামী লীগ নেতাকে জেলগেটে বরণ করলেন বিএনপির এমপি

চুয়াডাঙ্গা: ঠান্ডা-গরমে রোগীর চাপ বেড়েছে হাসপাতালে

চুয়াডাঙ্গা: ঠান্ডা-গরমে রোগীর চাপ বেড়েছে হাসপাতালে