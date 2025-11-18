কেশবপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজছাত্র নিহত

কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি
যশোরের কেশবপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় কাফিউজ্জামান (১৮) নামে এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় যশোর-চুকনগর সড়কের উপজেলার মধ্যকুল গুটলেতলা এলাকায় মোটরসাইকেল ও পিকআপের সংঘর্ষে এ ঘটনাটি ঘটে। নিহত কাফিউজ্জামান উপজেলার মধ্যকুল গ্রামের আমজাদ সরদারের ছোট ছেলে। সে কেশবপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থী ছিল।
সড়ক দুর্ঘটনায় ওই কলেজছাত্রের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কেশবপুর সদর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার আব্দুর রহিম।
এলাকাবাসী জানায়, গতকাল সন্ধ্যায় কাফিউজ্জামান কেশবপুর বাজার থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিল। পথিমধ্যে উপজেলার মধ্যকুল গুটলেতলা এলাকায় মোটরসাইকেল ও পিকআপের সংঘর্ষে কাফিউজ্জামান মারাত্মকভাবে আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার কাফিউজ্জামানের জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।
কেশবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের মেডিকেল অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মৃত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে আনা হয়।
এদিকে কেশবপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থী কাফিউজ্জামানের মৃত্যুতে আজ কলেজের উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের সব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। কেশবপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আছাদুজ্জামান ও প্রাক্-নির্বাচনী পরীক্ষা কমিটি ২০২৫-এর আহ্বায়ক কাকলী রানী দাশ স্বাক্ষরিত একটি নোটিশে বিষয়টি জানানো হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কেশবপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আছাদুজ্জামান।
কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ২০২৫-২৬ সেশনের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা এক দিন এগিয়ে আনা হয়েছে। আগামী ২৩ জানুয়ারির পরিবর্তে ২২ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) বিকেলে ভর্তি পরীক্ষার স্টিয়ারিং কমিটির এক সভায় অনিবার্য কারণে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ শাখা।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরীক্ষার কেন্দ্রসহ ভর্তি পরীক্ষা-সংক্রান্ত অন্য সব সিদ্ধান্ত ও প্রার্থীদের যোগ্যতা অপরিবর্তিত রয়েছে।
শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য এবারই প্রথমবারের মতো রুয়েটের পাশাপাশি বুয়েট কেন্দ্রেও এমসিকিউ পদ্ধতিতে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। রুয়েটের ১২ শতাধিক আসনের বিপরীতে ১৯ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।
সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম), প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কৃষিজমিতে মর্টার শেল পড়ার ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের পিএচপি গেটসংলগ্ন সোনালিপাড়া এলাকার কৃষিজমিতে মর্টার শেল পড়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় প্রচণ্ড শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা।
স্থানীয় বাসিন্দা মো. ইউসুফ জানান, দুপুরে কৃষিজমিতে কাজ করছিলেন তাঁরা। কাজের সময় তাঁদের জমি থেকে বেশ কিছুটা দূরে আরেকটি জমিতে একটি মর্টার শেল পড়ে। এ সময় বিকট শব্দে চারপাশ কেঁপে ওঠে। ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করেন। মর্টার শেল পড়ার কিছুক্ষণ পর স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। মর্টার শেলটি কাদায় পড়ায় মাটির অনেক গভীরে ঢুকে গেছে। ফলে ওপর থেকে এটি দেখা যায়নি।
সীতাকুণ্ড থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, কৃষিজমিতে মর্টার শেল পড়ার খবর পেয়ে পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পরে বিষয়টি সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। সেনাবাহিনীর বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট মর্টার শেলটি নিষ্ক্রিয় করতে কাজ করছে।
মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে পুলিশের সামনে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ব্যানারে মিছিল করার ঘটনায় এক এসআইকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সিরাজদিখান থানার এসআই কামরুজ্জামান সিকদারকে প্রত্যাহার করে মুন্সিগঞ্জ পুলিশ লাইনসে নেওয়া হয়।
এদিকে পুলিশ অভিযান চালিয়ে যুবলীগের ৩ নেতা-কর্মীকে আটক করেছে। আটক ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার মালখানগর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মকবুল দেওয়ান (৫৪), কর্মী সোহেল শেখ (৩৫) ও মন্টু ভূঁইয়া (৩০)। বেলা ২টার দিকে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাঁদের আটক করে।
এর আগে এদিন সকালে জেলার সিরাজদিখান উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের ইমামগঞ্জ বাজারে মিছিল করে ছাত্রলীগ-যুবলীগ নেতা-কর্মীরা।
স্থানীয়রা জানান, সকাল ৯টার দিকে ইমামগঞ্জ বাজারে উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম লিটুর নেতৃত্বে অর্ধশত নেতা-কর্মী মিছিল বের করে। প্রায় ২০ মিনিট মিছিল শেষে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সেখান থেকে সরে পড়েন। মিছিলটি ইমামগঞ্জ বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণের সময় সেখানে টহলরত পুলিশের গাড়ি দেখা গেছে।
সিরাজদিখান থানার ওসি আবু বকর সিদ্দিক মিছিলের কথা স্বীকার করে বলেন, মিছিলটি চলাকালে পুলিশের একটি টহল গাড়ি যাচ্ছিল। পুলিশ কিছু বুঝে ওঠার আগেই মিছিলের লোকজন পালিয়ে যায়। তবে এ ঘটনায় দুপুরে এক এসআইকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনসে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে পুলিশের অভিযানে যুবলীগের ৩ নেতা-কর্মীকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ।
ঝালকাঠি প্রতিনিধি
ঝালকাঠি শহরে বাসন্ডা নদী থেকে দুলাল খান (৬০) নামের এক সবজি বিক্রেতার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকালে স্থানীয়রা বাদামতলা খেয়াঘাট-সংলগ্ন নদীতে ভাসমান অবস্থায় তাঁর লাশটি পাওয়া যায়।
দুলাল খান সদর উপজেলার কালীআন্দার এলাকার মৃত কালু খানের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে নৌকায় করে সবজি এনে শহরে বিক্রি করতেন।
পুলিশ ও মৃতের পরিবার জানায়, গত রোববার সবজি বিক্রি শেষে নৌকায় বাড়ি ফিরছিলেন দুলাল। বাদামতলা খেয়াঘাট এলাকায় এলে নৌকা থেকে নদীতে পড়ে নিখোঁজ হন তিনি।
স্থানীয়রা জানায়, ওই দিন ফেরার পথে প্রথমবার নৌকা থেকে পড়ে গেলে বৃদ্ধ সবজি বিক্রেতাকে উদ্ধার করে আবার নৌকায় তোলা হয়। তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল ও অসুস্থ ছিলেন এবং তাঁর শরীর কাঁপছিল। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার নদীতে পড়ে গেলে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আজ সকালে স্থানীয়রা তাঁর ভাসমান লাশ দেখতে পায়। পরে মৃতের পরিবারের সদস্যরা এসে লাশের পরিচয় নিশ্চিত করেন।
ঝালকাঠি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় স্বজনদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।
