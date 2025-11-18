Ajker Patrika

কেশবপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজছাত্র নিহত

কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি
কলেজছাত্র কাফিউজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত
কলেজছাত্র কাফিউজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের কেশবপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় কাফিউজ্জামান (১৮) নামে এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় যশোর-চুকনগর সড়কের উপজেলার মধ্যকুল গুটলেতলা এলাকায় মোটরসাইকেল ও পিকআপের সংঘর্ষে এ ঘটনাটি ঘটে। নিহত কাফিউজ্জামান উপজেলার মধ্যকুল গ্রামের আমজাদ সরদারের ছোট ছেলে। সে কেশবপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থী ছিল।

সড়ক দুর্ঘটনায় ওই কলেজছাত্রের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কেশবপুর সদর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার আব্দুর রহিম।

এলাকাবাসী জানায়, গতকাল সন্ধ্যায় কাফিউজ্জামান কেশবপুর বাজার থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিল। পথিমধ্যে উপজেলার মধ্যকুল গুটলেতলা এলাকায় মোটরসাইকেল ও পিকআপের সংঘর্ষে কাফিউজ্জামান মারাত্মকভাবে আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার কাফিউজ্জামানের জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

কেশবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের মেডিকেল অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মৃত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে আনা হয়।

এদিকে কেশবপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থী কাফিউজ্জামানের মৃত্যুতে আজ কলেজের উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের সব পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। কেশবপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আছাদুজ্জামান ও প্রাক্‌-নির্বাচনী পরীক্ষা কমিটি ২০২৫-এর আহ্বায়ক কাকলী রানী দাশ স্বাক্ষরিত একটি নোটিশে বিষয়টি জানানো হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কেশবপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আছাদুজ্জামান।

