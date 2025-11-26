যশোর সার্কিট হাউস থেকে ভুয়া অতিরিক্ত সচিব আটক

যশোর প্রতিনিধি
অতিরিক্ত সচিব পরিচয়ে যশোর সার্কিট হাউসে থাকা মো. আব্দুস সালাম (৬৭) নামের এক প্রতারককে আটক করেছে জেলা প্রশাসন। আজ বুধবার দুপুরে তাঁকে আটক করে যশোর কোতোয়ালি থানা-পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
আটক আব্দুস সালাম মনিরামপুর উপজেলার খেদাপাড়া ইউনিয়নের হেলাঞ্চি গ্রামের মৃত এলাহী বক্স গাজীর ছেলে।
জানা গেছে, আব্দুস সালাম গত তিন মাসে তিনবার সার্কিট হাউসে উঠে নিজেকে কখনো রংপুরের জেলা প্রশাসক, কখনো বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পরিচয় দিতেন। সার্কিট হাউসে এসে তিনি সরকারি সব সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতেন। তিনি এর আগে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন।
আব্দুস সালামকে আটকের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী এস এম শাহীন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) মাসুম বিল্লাহ, ভারপ্রাপ্ত জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার মো. জাকির হোসেন ও এনডিসি রেজওয়ান সরদার। আব্দুস সালামের আচরণ ও পরিচয় সন্দেহজনক মনে হলে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রতারণার বিষয়টি নিশ্চিত হন তাঁরা। পরে তাঁকে কোতোয়ালি থানা-পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়।
যশোর কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসনাত বলেন, প্রতারক আব্দুস সালামের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। তাঁকে সন্ধ্যায় আদালতে সোপর্দ করা হবে।
কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে দাঁড়িয়ে থাকা মোটরসাইকেলে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় এক স্কুলশিক্ষক নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার উপজেলার আলমপুর চৌরাস্তা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের সামনে রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ওই স্কুলশিক্ষকের নাম তৌহিদুল ইসলাম সম্রাট (৩১)। তিনি উপজেলার ভানুডাঙ্গা গ্রামের শাজাহান আলীর ছেলে এবং হাটশিরা লক্ষ্মীপুর দ্বিমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত ৯টায় নিজ বাড়ি থেকে উপজেলার আলমপুর চৌরাস্তায় মোটরসাইকেল চালিয়ে যান তৌহিদুল ইসলাম। এরপর আলমপুর চৌরাস্তা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের সামনে রাস্তার পাশে মোটরসাইকেল থামিয়ে তাঁর ওপরে বসে ছিলেন তিনি। এ সময় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা তাঁকে পেছন থেকে সজোরে থাক্কা দিয়ে সিরাজগঞ্জের দিকে চলে যায়। এতে রাস্তার ওপর পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন তৌহিদুল ইসলাম। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা কাজীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। উন্নত চিকিৎসার জন্য রাতেই বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে গভীর রাতে তিনি মারা যান।
আজ বুধবার বিকেলে কাজীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম জানান, ওই সিএনজি অটোরিকশাচালকের নাম ফারুক শেখ (৪১)। তিনি সদর থানার বনবাড়িয়া দিঘলকান্দি গ্রামের মৃত সানাউল্লাহ শেখের ছেলে। নিহত ব্যক্তির পরিবার এখনো মামলা করেনি। সিএনজি অটোরিকশাচালককে আটকের চেষ্টা চলছে।
প্রতিনিধি (ফরিদপুর)
ফরিদপুরে তিন বছরের শিশুকে ধর্ষণের অপরাধে মুরাদ খন্দকার (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ২ লাখ টাকা জরিমানার আদেশ দেওয়া হয়েছে। মুরাদ খন্দকার ভাঙ্গা উপজেলার বাসিন্দা ও শিশুটির সম্পর্কে চাচাতো চাচা।
আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) বেলা আড়াইটার দিকে ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) শামীমা পারভীন এ রায় ঘোষণা করেন। এ সময় আসামি পলাতক থাকায় গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ১৫ মে বিকেলে শিশুটিকে তাঁর বসতঘরে নিয়ে ধর্ষণ করেন। পরে শিশুটির রক্তক্ষরণ হলে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস (ওসিসি) সেন্টারে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনার পরের দিন ভাঙ্গা থানায় শিশুটির বাবা নারী ও শিশু ধর্ষণ দমন আইনে মামলা করেন। এ মামলায় ওই বছর গ্রেপ্তার হলেও পরে আসামি জামিনে বের হন।
রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি গোলাম রব্বানী ভূঁইয়া রতন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ধর্ষণের অভিযোগটি সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারক আসামিকে আমৃত্য কারাদণ্ড দেন।
কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে আলাদাভাবে জব্দ করা প্রায় সাড়ে ১৭ টন সরকারি চাল উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করেছে প্রশাসন। একই অনুষ্ঠানে ৩০৩টি খালি বস্তারও নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলা খাদ্যগুদাম চত্বরে এই উন্মুক্ত নিলাম হয়।
নিলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নিলাম কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোস্তাফিজুর রহমান। প্রথম দফায় চালের নিলামে অংশ নেন ৩০ জন ব্যবসায়ী, দ্বিতীয় দফায় ২৪ জন এবং খালি বস্তার নিলামে অংশ নেন ১৩ জন।
উপজেলা খাদ্যগুদাম সূত্রে জানা গেছে, প্রায় তিন মাস আগে দুই ধাপে মোট সাড়ে ১৭ টন সরকারি চাল জব্দ করে প্রশাসন। নিয়ম অনুযায়ী এসব চাল উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হয়। এর আগে নিলাম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল।
প্রথম দফায় ১১ দশমিক ৪৭ টন চাল প্রতি কেজি ২৪ টাকা ২০ পয়সা দরে সর্বোচ্চ দরদাতা এনামুল হক কিনে নেন। দ্বিতীয় দফায় ৫ দশমিক ৫৫ টন চাল প্রতি কেজি ২৪ টাকা ১০ পয়সা দরে কিনে নেন সর্বোচ্চ দরদাতা নজরুল ইসলাম। পরে ১৪ টাকা ১৫ পয়সা দরে ৩০৩টি খালি বস্তা কিনে নেন সর্বোচ্চ দরদাতা হাসান আলী। নিলাম থেকে ভ্যাট-ট্যাক্সসহ মোট ৫ লাখ ১৬ হাজার ৬৭০ টাকা রাজস্ব আয় হয়। আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে নিলামে বিজয়ীরা নিয়ম অনুযায়ী মালামাল বুঝে নেবেন।
উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিলাম কমিটির সদস্যসচিব ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাঈমা জাহান সুমাইয়া, উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা শফিকুল আলম, খাদ্য পরিদর্শক ওলিউর রহমানসহ অনেকে।
যশোর প্রতিনিধি
যশোরের চৌগাছার চিহ্নিত মাদক কারবারি আনোয়ার হোসেনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আনোয়ারের বাড়ি উপজেলার শাহাজাদপুর গ্রামে।
আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) যশোরের বিশেষ জেলা জজ এস এম নূরুল ইসলাম এই আদেশ দেন। একই সঙ্গে মামলার দুই আসামিকে খালাস দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন স্পেশাল পিপি আনিছুর রহমান পলাশ।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১২ সালের ১৮ জানুয়ারি রাতে যশোর ডিবির কাছে খবর আসে—চৌগাছার কদমতলা দিয়ে মাদক কারবারিরা ফেনসিডিলের বড় চালান যশোরের দিকে নিয়ে আসবেন। এ সময় ডিবির একটি দল সেখানে ওত পেতে থাকে। ভোররাত ৪টার দিকে দুটি মোটরসাইকেল আসতে দেখে তাদের সন্দেহ হয়। প্রথম মোটরসাইকেলে ছিলেন আনোয়ার আর পেছনে বাঁধা ছিল একটি বস্তা। আনোয়ারকে আটক করার সঙ্গে সঙ্গে পেছনের মোটরসাইকেলে থাকা দুজন মোটরসাইকেল ও তাঁদের সঙ্গে থাকা একটি বস্তা ফেলে পালিয়ে যান। পরে আনোয়ারের কাছে থাকা বস্তা ও অপর মোটরসাইকেলে থাকা বস্তা থেকে মোট ৬০৪ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।
পলাতক ব্যক্তিদের নাম জানতে চাইলে আনোয়ার জানান, তাঁর সঙ্গে ছিলেন একই উপজেলার চানপুর গ্রামের ইসরাইল ওরফে বালাম ও চান্দু। এ ঘটনায় ডিবির এসআই এনামুল হক বাদী হয়ে চৌগাছা থানায় মামলা করেন। মামলা তদন্ত করে এসআই আবুল খায়ের তিনজনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট জমা দেন।
আজ রায় ঘোষণা করে আদালত আনোয়ারকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। একই সঙ্গে অপর দুই আসামি বালাম ও চান্দুকে খালাস দেওয়া হয়। সাজাপ্রাপ্ত আসামি আনোয়ার পলাতক থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার আদেশ দেন বিচারক।
