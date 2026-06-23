Ajker Patrika
জামালপুর

ইসলামপুরে মাছের ঘের থেকে লাগেজবন্দী অজ্ঞাত যুবকের লাশ উদ্ধার

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি  
ইসলামপুরে মাছের ঘের থেকে লাগেজবন্দী অজ্ঞাত যুবকের লাশ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার একটি মাছের ঘের থেকে লাগেজবন্দী অজ্ঞাতপরিচয়ের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (২২ জুন) দিবাগত রাত ৩টার দিকে উপজেলার চরপুটিমারী ইউনিয়নের বেনুয়ারচর এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাত ১০টার দিকে বেনুয়ারচর বাজারের পশ্চিম পাশে আলমাছ আলীর মালিকানাধীন একটি মাছের ঘেরের এক কোণে একটি লাগেজ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তারা লাগেজটি খুলে দেখেন। এ সময় ভেতরে এক যুবকের মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন।

খবর পেয়ে ডিগ্রিরচর পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ (আইসি) ও উপপরিদর্শক (এসআই) মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে।

পুলিশ জানায়, নিহত যুবকের বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান বলেন, ‘ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কয়েক দিন আগে হত্যার পর মরদেহটি লাগেজে ভরে মাছের ঘেরে ফেলে রাখা হয়েছে। লাশটি পচন ধরেছে এবং এখনো পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।’

তিনি আরও বলেন, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

ইসলামপুরজামালপুরময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরলাশ
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