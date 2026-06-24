গ্রেপ্তারের একদিন পর কারাগারে যুবলীগ নেতার মৃত্যু

চট্টগ্রামে গ্রেপ্তারের একদিনের মাথায় কারাগারে নুরুল আলম (৪২) নামে এক যুবলীগ নেতার মৃত্যু হয়েছে। কারা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
বুধবার (২৪ জুন) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
নুরুল আলম চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার ঢেমশা ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন।
চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার ইকবাল হোসেন বলেন, মঙ্গলবার বিকেলে কারাগারে আনার পর থেকেই নুরুল আলম শারীরিক অসুস্থতা ও অস্বস্তির কথা জানান। পরে তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করলে প্রথমে কারা হাসপাতাল এবং পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।
কারা কর্তৃপক্ষ জানায়, মঙ্গলবার (২৩ জুন) বিকেলে একটি মামলায় গ্রেপ্তারের পর নুরুল আলমকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, নুরুল আলমের মৃত্যুর প্রাথমিক সনদে ‘শ্বাসকষ্টজনিত জটিলতা’কে মৃত্যুর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
এদিকে তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সহকর্মী ও সমর্থকদের অনেকে। তাঁরা এ মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, এটি স্বাভাবিক মৃত্যু কি না।
তবে এ বিষয়ে কারা কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট কোনো সংস্থা থেকে এখন পর্যন্ত পৃথক কোনো তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের নিউ মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডে চারটি দোকান পুড়ে গেছে। এতে কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকরা।১৪ মিনিট আগে
ডিএমপি জানিয়েছে, রাজধানীতে সড়কে শৃঙ্খলা নিশ্চিত ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা কার্যকর রাখতে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।৩৮ মিনিট আগে
যশোরের চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও একাধিক মামলার আসামি সাইদ সরদার ওরফে ‘চশমা সাইদ’কে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (২৪ জুন) সকালে যশোর সদর উপজেলার আরবপুর ইউনিয়নের রঘুরামপুর গ্রামের নিজ বাড়ির পাশের একটি ঝোপ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
রাসেল আর্জেন্টিনার ফুটবল ম্যাচ দেখে কদমতলীর মুন্সিখোলা নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে বাসায় ফিরছিলেন। এ সময় মো. হানিফসহ (৩০) আরও দুই-তিনজন মিলে রড, কাঠ দিয়ে রাসেলকে এলোপাতাড়ি পেটায়। গুরুতর আহত রাসেলকে একপর্যায়ে নদীর পাড়ে ফেলে রেখে যায় তারা।১ ঘণ্টা আগে