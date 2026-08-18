Ajker Patrika
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জামালপুর

জামালপুরে নিখোঁজের এক দিন পর ডোবায় মিলল দুই বোনের লাশ

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি  
আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৬, ১৯: ৪৫
জামালপুরে নিখোঁজের এক দিন পর ডোবায় মিলল দুই বোনের লাশ
ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের ইসলামপুরে নিখোঁজের এক দিন পর ডোবার পানি থেকে দুই শিশুকন্যার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার সাপধরী ইউনিয়নের বিশরশি গ্রামের একটি ডোবা থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়।

মৃত শিশুরা হলো বিশরশি গ্রামের অর্জুন সিপাইয়ের মেয়ে আলো (৭) ও নজরুল সিপাইয়ের মেয়ে শাকিলা (৫)। তারা সম্পর্কে চাচাতো বোন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার দুপুরে শিশু আলো ও শাকিলা বসতবাড়ির পাশের একটি পরিত্যক্ত জমিতে খেলছিল। একপর্যায়ে তারা নিখোঁজ হয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাদের সন্ধান পাননি স্বজনেরা। আজ সকালে পার্শ্ববর্তী খোরশেদ সিপাইয়ের বাড়িসংলগ্ন ডোবার পানিতে দুই শিশু লাশ ভাসতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। পরে স্বজনদের খবর দিলে তাঁরা এসে লাশ উদ্ধার করেন।

সাপধরী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহাআলম মণ্ডল আজকের পত্রিকাকে বলেন, আজ বিশরশি গ্রামের একটি ডোবার পানি থেকে দুই শিশু লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। দুপুরের দিকে তাদের দাফন করা হয়েছে। একই পরিবারের দুই শিশুর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিষয়:

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