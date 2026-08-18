জামালপুরে নিখোঁজের এক দিন পর ডোবায় মিলল দুই বোনের লাশ

জামালপুরের ইসলামপুরে নিখোঁজের এক দিন পর ডোবার পানি থেকে দুই শিশুকন্যার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার সাপধরী ইউনিয়নের বিশরশি গ্রামের একটি ডোবা থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়।
মৃত শিশুরা হলো বিশরশি গ্রামের অর্জুন সিপাইয়ের মেয়ে আলো (৭) ও নজরুল সিপাইয়ের মেয়ে শাকিলা (৫)। তারা সম্পর্কে চাচাতো বোন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার দুপুরে শিশু আলো ও শাকিলা বসতবাড়ির পাশের একটি পরিত্যক্ত জমিতে খেলছিল। একপর্যায়ে তারা নিখোঁজ হয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাদের সন্ধান পাননি স্বজনেরা। আজ সকালে পার্শ্ববর্তী খোরশেদ সিপাইয়ের বাড়িসংলগ্ন ডোবার পানিতে দুই শিশু লাশ ভাসতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। পরে স্বজনদের খবর দিলে তাঁরা এসে লাশ উদ্ধার করেন।
সাপধরী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহাআলম মণ্ডল আজকের পত্রিকাকে বলেন, আজ বিশরশি গ্রামের একটি ডোবার পানি থেকে দুই শিশু লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। দুপুরের দিকে তাদের দাফন করা হয়েছে। একই পরিবারের দুই শিশুর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
বান্দরবানের থানচির নাফাখুম জলপ্রপাতে ইঞ্জিনচালিত নৌকা ডুবে উটিং মারমা নামে ৮ বছরের এক শিশু নিখোঁজ হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা তল্লাশি চালাচ্ছেন। আগামীকাল সকালে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করবে।১৯ মিনিট আগে
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নাক, কান ও গলা (ইএনটি) বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মো. আসাদুর রহমানের ওপর হামলার পর তাঁকে ফের হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এর আগে গত ৬ আগস্ট হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা পাঠিয়ে তাঁর কাছে ১৫ হাজার ডলার চাঁদা দাবি করেছিল সন্ত্রাসীরা। ১৪ আগস্টের মধ্যে ওই অর্থ পরিশোধের সময়সীমা বেঁধে২৯ মিনিট আগে
বরগুনার বামনায় ধানখেতে ইঁদুর মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে জড়িয়ে শাহআলম ফকির (৫২) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সকালে উপজেলার ঢুষখালী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় স্থানীয় লোকজনের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।৪০ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ, হোসেনপুর ও তাড়াইল উপজেলায় ২২ আগস্ট থেকে এক বছর ও তার বেশি বয়সীদের ওরাল কলেরা ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হবে। ৭ লাখ ২৫ হাজার ১৩৮ জনকে বিনামূল্যে টিকার আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। দ্বিতীয় ডোজ শুরু হবে ২৬ সেপ্টেম্বর।৪১ মিনিট আগে