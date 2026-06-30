সরিষাবাড়ীতে পুকুরে লাফ দিয়ে ডুবে শিশুর মৃত্যু

জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে পুকুরের পানিতে লাফ দিয়ে ডুবে সম্পদ মিয়া (৯) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে পৌরসভার ভুরারবাড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সম্পদ মিয়া ওই গ্রামের আবুল হোসেন আকন্দের ছেলে।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়ে সরকার পাশা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট সংলগ্ন একটি পুকুরে গোসল করতে যায় সম্পদ মিয়া। ছোট বোনকে পুকুর পাড়ে রেখে পানিতে লাফ দিয়ে তলিয়ে যায়। পরে আর না উঠলে ছোট বোনের ডাকচিৎকারে স্থানীয়রা এসে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. দেবাশীষ রাজবংশী জানান, পানিতে ডুবে যাওয়া এক শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন স্বজনরা। তবে হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়।
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