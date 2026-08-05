নির্মাণের ৩ বছর পর উদ্বোধন হলো ইসলামপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র

নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার তিন বছর পর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো জামালপুরের ইসলামপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রটি। আজ বুধবার বিকেল ৪টার দিকে ফিতা কেটে এর উদ্বোধন করেন জামালপুর-২ (ইসলামপুর) আসনের সংসদ সদস্য ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সুলতান মাহমুদ বাবু।
এ উপলক্ষে ইসলামপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য দেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহ্ মো. জুবায়ের, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার এ এ এম আবু তাহের, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডাক্তার সুস্মিতা দত্ত, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) প্রকৌশলী মো. তোফায়েল আহমেদ মিয়া, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান নবী নেওয়াজ খান লোহানী বিপুল, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নবাব এবং পৌর বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম ঢালী।
জানা গেছে, ২০২৩ সালে ইসলামপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের ভবনটি নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। ১০ শয্যাবিশিষ্ট এ ভবনটির নির্মাণ ব্যয় হয় প্রায় ৫ কোটি টাকা। কিন্তু উদ্বোধন না করায় ভবন নির্মাণের তিন বছর অতিবাহিত হলেও মা ও শিশুদের আধুনিক চিকিৎসাসেবা দেওয়ার লক্ষ্যে নির্মিত এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনো প্রকার স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হচ্ছিল না।
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