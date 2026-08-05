ধুনটে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আটক

বগুড়ার ধুনট উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম সাগরকে (৩৭) পুলিশ আবারও গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে নিমগাছী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ১৫ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
সাজেদুল ইসলাম সাগর উপজেলার নিমগাছী গ্রামের চাঁন মিয়া সরকারের ছেলে। আজ দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাজেদুল ইসলাম সাগর ২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর পুলিশের জ্যাকেট পরিহিত একটি ছবি নিজের ফেসবুক স্টোরিতে পোস্ট করে সমালোচিত হন। ওই দিন সারা দেশে বিএনপির অবরোধ কর্মসূচি চলছিল। অবরোধে বিএনপি নেতা-কর্মীদের দমন-পীড়নে পুলিশের পাশাপাশি পুলিশের পোশাক পরে মাঠে নামেন সাজেদুল ইসলাম সাগর। বিষয়টি নিয়ে সে সময় গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার মুখে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
এ ছাড়াও সাজেদুল ইসলাম সাগরের বিরুদ্ধে বগুড়ার শাজাহানপুর, গাবতলী ও ধুনট থানায় মাদকসহ ৮টি মামলা রয়েছে। এর আগে মশাল মিছিল থেকে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগে ধুনট থানায় করা একটি মামলায় গত ২২ জানুয়ারি পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পরে জামিনে মুক্তি পান তিনি।
ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল করিম বলেন, ‘আলোচিত ওই স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে বিক্রয় নিষিদ্ধ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি এলাকায় মাদকদ্রব্য বিক্রি করে আসছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলার পর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলা যুবদলের এক নেতার বাড়িতে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে কাপাসিয়া উপজেলা সদর ইউনিয়নের সূর্যনারায়ণপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ওই যুবদল নেতার নাম ফরিদুল আলম ভুলু। তিনি কাপাসিয়া উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক।৭ মিনিট আগে
জয়পুরহাট সদরে ডাকাতির প্রস্তুতির সময় দেশীয় অস্ত্র ও বিভিন্ন সরঞ্জামসহ আন্তজেলা ডাকাত দলের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার চকশ্যাম এলাকার রায়হান হোসেন, পূর্ব ধানমন্ডি এলাকার সাইদুল ইসলাম ও গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার মথরপাড়া এলাকার১৪ মিনিট আগে
আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারাজ ডালিয়া পয়েন্টে পানিপ্রবাহ রেকর্ড করা হয় ৫২ দশমিক ১৩ মিটার; যা বিপৎসীমার (স্বাভাবিক ৫২ দশমিক ১৫ মিটার) ২ সেন্টিমিটার নিচে। এর আগে সকাল ৬টা ও ৯টায় পানি বিপৎসীমার ১৩ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।১৭ মিনিট আগে
বাগেরহাটের কচুয়ায় একই পরিবারের তিনজনের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে চান্দেরকোলা এলাকায় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয় নিহত মনিরা বেগম ও তাঁর ছেলে আহাদ হাওলাদারকে। অন্যদিকে মনিরা বেগমের মা রাশিদা বেগমের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয় বাগেরহাট সদর...২৩ মিনিট আগে