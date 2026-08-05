Ajker Patrika
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বগুড়া

ধুনটে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আটক

ধুনট (বগুড়া) প্রতিনিধি
ধুনটে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আটক
ধুনটে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা সাজেদুল ইসলাম সাগর আটক। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার ধুনট উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম সাগরকে (৩৭) পুলিশ আবারও গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে নিমগাছী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ১৫ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

সাজেদুল ইসলাম সাগর উপজেলার নিমগাছী গ্রামের চাঁন মিয়া সরকারের ছেলে। আজ দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাজেদুল ইসলাম সাগর ২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর পুলিশের জ্যাকেট পরিহিত একটি ছবি নিজের ফেসবুক স্টোরিতে পোস্ট করে সমালোচিত হন। ওই দিন সারা দেশে বিএনপির অবরোধ কর্মসূচি চলছিল। অবরোধে বিএনপি নেতা-কর্মীদের দমন-পীড়নে পুলিশের পাশাপাশি পুলিশের পোশাক পরে মাঠে নামেন সাজেদুল ইসলাম সাগর। বিষয়টি নিয়ে সে সময় গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার মুখে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

এ ছাড়াও সাজেদুল ইসলাম সাগরের বিরুদ্ধে বগুড়ার শাজাহানপুর, গাবতলী ও ধুনট থানায় মাদকসহ ৮টি মামলা রয়েছে। এর আগে মশাল মিছিল থেকে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগে ধুনট থানায় করা একটি মামলায় গত ২২ জানুয়ারি পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পরে জামিনে মুক্তি পান তিনি।

ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল করিম বলেন, ‘আলোচিত ওই স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে বিক্রয় নিষিদ্ধ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি এলাকায় মাদকদ্রব্য বিক্রি করে আসছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলার পর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

বগুড়াধুনটস্বেচ্ছাসেবক লীগপুলিশরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
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