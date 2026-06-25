Ajker Patrika
জামালপুর

বকশীগঞ্জে অবৈধ বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে অভিযান, ড্রেজার ও পাইপ ধ্বংস

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি    
বকশীগঞ্জে অবৈধ বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে অভিযান, ড্রেজার ও পাইপ ধ্বংস
অবৈধ ড্রেজার ও পাইপ ধ্বংস করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) আসমা উল হুসনা। আজকের পত্রিকা

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার নিলক্ষিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ বেপারীপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনে ব্যবহৃত একটি ড্রেজার মেশিন ও প্রায় ৮০০ ফুট পাইপ ধ্বংস করেছে উপজেলা প্রশাসন।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে পরিচালিত এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসমা উল হুসনা। অভিযানে অবৈধ বালু উত্তোলনের কাজে ব্যবহৃত ড্রেজার মেশিনটি ধ্বংসের পাশাপাশি ৮০০ ফুট পাইপ অপসারণ করে ধ্বংস করা হয়।

অভিযান পরিচালনায় বকশীগঞ্জ থানা-পুলিশ সহযোগিতা করে। এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসমা উল হুসনা বলেন, ‘পরিবেশ রক্ষায় অবৈধ মাটি ও বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

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