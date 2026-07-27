Ajker Patrika
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জামালপুর

দেওয়ানগঞ্জে ২ মাদকসেবীর ছয় মাসের জেল

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি
দেওয়ানগঞ্জে ২ মাদকসেবীর ছয় মাসের জেল
মাদক সেবনের দায়ে দুই যুবককে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে মাদক সেবনের দায়ে দুই যুবককে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ সোমবার (২৭ জুলাই) দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক শাহ জহুরুল হোসেন ওই রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন চর কালিকাপুর এলাকার মৃত ছাবেদ আলীর ছেলে আলমগীর (২৫) এবং বাজারিপাড়া এলাকার মৃত আবুল হোসেনের ছেলে সোহেল মিয়া (২৩)।

ইউএনও ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক শাহ জহুরুল হোসেন বলেন, ‘মাদক সেবনের অপরাধে দুই ব্যক্তিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। মাদকের সঙ্গে জড়িতদের কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না। মাদকমুক্ত উপজেলা গড়তে আমরা বদ্ধপরিকর।’

দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানার ওসি আনোয়ার হোসেন বলেন, মাদক সেবনের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত দুই ব্যক্তিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

জামালপুরজেলমাদকদেওয়ানগঞ্জময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
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