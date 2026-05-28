গলায় মাংস আটকে প্রাণ গেল শিশুর

জামালপুরের ইসলামপুরে কোরবানি গরুর মাংস খাওয়ার সময় গলায় আটকে ইয়াসিন মিয়া (১২) নামে একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার গাইবান্ধা ইউনিয়নের পোড়ারচর নয়াপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
ইয়াসিন মিয়া ওই এলাকার রফিকুল ইসলামের ছেলে এবং স্থানীয় বটচর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র।
স্থানীয় সূত্র জানা গেছে, দুপুরের দিকে কোরবানি দেওয়া গরুর মাংস দিয়ে ভাত খাচ্ছিল ইয়াসিন মিয়া। এ সময় তার গলায় মাংস আটকে যায়। অনেক চেষ্টা করেও বের করতে না পেরে বিকেলে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায় পরিবারের লোকজন। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. এএএম আবু তাহের আজকের পত্রিকাকে বলেন, গলায় মাংস আটকে যাওয়া এক শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। তবে সে হাসপাতালে আনার আগেই মারা গেছে।
