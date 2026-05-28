গোপালগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনা: স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের মৃত্যুতে ঈদের দিন পরিবারে শোকের ছায়া

গোপালগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত পাঁচজনের মধ্যে পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার একই পরিবারের তিন সদস্য রয়েছে। তাদের বাড়ি নাজিরপুর উপজেলার কলারদোয়ানিয়া ইউনিয়নে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে শহরতলির বেদগ্রাম এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলো উপজেলার কলারদোয়ানিয়া ইউনিয়নের আবু হানিফের ছেলে মো. সোহাগ (৩৬) ও সোহাগের স্ত্রী খাদিজা খাতুন এবং তাঁদের সন্তান আরমান (৬)।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা পিরোজপুরগামী দোলা পরিবহনের একটি বাস শহরের বেদগ্রাম এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বেপরোয়া মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এতে বাসটি উল্টে যায় এবং মোটরসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলে মোটরসাইকেলের দুই আরোহীসহ পাঁচজন নিহত হয়। ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেনারেল হাসপাতালে নেয়।
নাজিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম গোপালগঞ্জ থানা-পুলিশের বরাতে স্বামী ও স্ত্রীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে পুত্রসন্তানের বিষয়টি তিনি নিশ্চিত নন।
কলারদোয়ানিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাসানাত ডালিম জানান, নিহত ব্যক্তিদের বাড়ি তাঁর বাড়ির কাছে। একটি পরিবারের তিন সদস্যদের এমন মৃত্যুতে স্থানীয় বাসিন্দারা মর্মাহত। মরদেহ কখন বাড়িতে নিয়ে আসা হবে, তা এখনো নিশ্চিত নয়।
