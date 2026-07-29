জামালপুরে ধানখেতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণ গেল কৃষকের

জামালপুরের বকশীগঞ্জে ধানখেতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে আব্দুস ছাত্তার (৭০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের ঝালরচর উত্তরপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত আব্দুস ছাত্তার ওই এলাকার মৃত হাজী নুরুজামানের ছেলে।
মৃত ছাত্তারের ভাতিজা সামিউল হক জানান, প্রতিদিনের মতো আজ বিকেলেও বাড়ির পাশের ধানখেতে সেচ দিতে যান আব্দুস ছাত্তার। এ সময় সেচ দেওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক মোটর চালু করতে গেলে অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মকবুল হোসেন জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতসহ প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার কামাইছড়া পুলিশ ফাঁড়িতে বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। বুধবার রাত ৮টার দিকে অভিযোগ দাখিল করা হয় বলে জানানো হয়েছে।১১ মিনিট আগে
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ আজিজুর রহমান হলসংলগ্ন পুকুর থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় আইন বিভাগের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ইয়াসিরকে উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার বিকেলে সহপাঠীরা তাকে উদ্ধার করে বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাকেন্দ্রে নেওয়ার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।১৮ মিনিট আগে
ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে সদ্য সন্তান জন্ম দেওয়া নুসরাত আক্তারকে মারধর করে নবজাতক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। বুধবার বিকেলে ৯৯৯-এ কল পেয়ে পুলিশ গেলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। পুলিশ শিশুটিকে মায়ের হেফাজতে রাখতে বলেছে।১৯ মিনিট আগে
বক্তারা বলেন, হবিগঞ্জে এনসিপির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম ও মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীর গাড়িবহরে হামলার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সহিংসতা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁরা এ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার দাবি....২৭ মিনিট আগে