Ajker Patrika
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জামালপুর

জামালপুরে ধানখেতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণ গেল কৃষকের

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি    
আপডেট : ২৯ জুলাই ২০২৬, ২০: ৫৪
জামালপুরে ধানখেতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণ গেল কৃষকের
ফাইল ছবি

জামালপুরের বকশীগঞ্জে ধানখেতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে আব্দুস ছাত্তার (৭০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের ঝালরচর উত্তরপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত আব্দুস ছাত্তার ওই এলাকার মৃত হাজী নুরুজামানের ছেলে।

মৃত ছাত্তারের ভাতিজা সামিউল হক জানান, প্রতিদিনের মতো আজ বিকেলেও বাড়ির পাশের ধানখেতে সেচ দিতে যান আব্দুস ছাত্তার। এ সময় সেচ দেওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক মোটর চালু করতে গেলে অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মকবুল হোসেন জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতসহ প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

জামালপুরবকশীগঞ্জমৃত্যুজামালপুর সদরকৃষকধানবিদ্যুৎস্পৃষ্ট
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