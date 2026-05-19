Ajker Patrika
জামালপুর

বকশীগঞ্জে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) সংবাদদাতা
আপডেট : ১৯ মে ২০২৬, ১২: ২১
প্রতীকী ছবি

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলায় বাড়ির পাশের বিলের পানিতে ডুবে মাহিদুল গাজী (৩) নামে এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল ৭টার দিকে উপজেলার সাধুরপাড়া ইউনিয়নের গাজিরপাড়া সিংগিডোবা বিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মাহিদুল গাজীপাড়া গ্রামের সুজা আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে মাহিদুলের মা লামিয়া আক্তার রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এ সময় পরিবারের অজান্তে শিশুটি বাড়ির আঙিনা থেকে পাশের সিংগিডোবা বিলে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তাকে বাড়িতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে বিলের কিনারা থেকে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত বকশীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান বকশীগঞ্জ থানাধীন কামালের বার্ত্তী পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ রফিকুল ইসলাম।

