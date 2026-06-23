জামালপুরে যুবকের লাগেজবন্দী লাশ উদ্ধার

জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার চরপুটিমারী ইউনিয়নের বেনুয়ারচর এলাকায় মাছের ঘের থেকে লাগেজবন্দী অজ্ঞাতনামা এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, সোমবার রাত ১০টার দিকে বেনুয়ারচর বাজারের পশ্চিম পাশে ঘেরের এক কোণে একটি লাগেজ পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হলে তারা লাগেজটি খুলে ভেতরে এক যুবকের লাশ দেখতে পান। পরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।
ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কয়েক দিন আগে হত্যার পর লাশটি লাগেজে ভরে ঘেরে ফেলে রাখা হয়েছে। লাশটিতে পচন ধরেছে এবং এখনো পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। তবে পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।’
ঢাকার মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানায় দর্শনার্থী আকর্ষণে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একজোড়া করে কমন ইল্যান্ড ও ওয়াইল্ডবিস্ট আনা হয়েছে। তৃণভোজী প্রাণীগুলো যথাক্রমে কিছুটা হরিণ ও বাইসনের মতো দেখতে। আজ মঙ্গলবার চিড়িয়াখানায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে...১ সেকেন্ড আগে
রংপুরে এইচএসসি পরীক্ষার্থী নুজসাতের মৃত্যুকে ঘিরে দায়ের হওয়া আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলায় রংপুর মেডিকেল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আহমেদ সাকিনকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীরা।১১ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মেয়ে জাইমা রহমান ও অ্যাটর্নি জেনারেলের মেয়ের ছবি ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় এক আইনজীবীকে চার দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন...১৫ মিনিট আগে
রাজধানীতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) ও মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গ্রেপ্তারদের মধ্যে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী, ছিনতাই, ডাকাতি ও মাদক-সংশ্লিষ্ট অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা রয়েছেন।৩৭ মিনিট আগে