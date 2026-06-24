Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে বজ্রপাতে কলেজছাত্রী ও কৃষকের মৃত্যু

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহে বজ্রপাতে কলেজছাত্রী ও কৃষকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় বজ্রপাতে কলেজছাত্রীসহ দুজন মারা গেছে। বুধবার (২৪ জুন) সন্ধ্যায় উপজেলার পুটিজানা ইউনিয়নের দেবগ্রাম ও কালাদহ ইউনিয়নের নিজপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলো উপজেলার পুটিজানা ইউনিয়নের দেবগ্রামের ঝুটন চন্দ্র সেনের মেয়ে তুলী রানী সেন (১৬) ও অপরজন কালাদহ ইউনিয়নের নিজপাড়া গ্রামের আব্দুল খালেক (৫৮)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার পুটিজানা ইউনিয়নের দেবগ্রামের ঝুটন চন্দ্র সেনের মেয়ে তুলী রানী সেন বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। হালকা বৃষ্টিতে হঠাৎ বজ্রপাতে সে চেতন হারিয়ে ফেলে। দ্রুত তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অপর দিকে নিজপাড়া গ্রামের মিজানুর রহমান বলেন, তাঁর ইউনিয়নের নিজপাড়া গ্রামের আব্দুল খালেক বাজার থেকে বাড়িতে ফেরার সময় হঠাৎ বজ্রপাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ফুলবাড়িয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শহীদুল ইসলাম সোহাগ বলেন, এ ধরনের দুর্ঘটনার জন্য সরকারি যে সহযোগিতা আছে, তা দেওয়া হবে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাফুলবাড়িয়াময়মনসিংহ বিভাগছাত্রীবজ্রপাত
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