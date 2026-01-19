Ajker Patrika

বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র মতিনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করল বিএনপি

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি  
বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র মতিনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করল বিএনপি
ফখরুজ্জমান মতিন। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের বকশীগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র ফখরুজ্জামান মতিনের ওপর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে বিএনপি। গতকাল রোববার বিকেলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকালে ফখরুজ্জামান মতিন নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কেন্দ্রীয় বিএনপির দলীয় প্যাডে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ইতিপূর্বে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য বকশীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক ফখরুজ্জামান মতিনকে দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্য পদ ফিরিয়ে দেওয়া হলো।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৯ মার্চ অনুষ্ঠিত বকশীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে অংশ নিয়ে নারিকেলগাছ প্রতীকে ৮ হাজার ৫৪২ ভোট পেয়ে মেয়র পদে নির্বাচিত হন মো. ফকরুজ্জামান মতিন। দলীয় সিদ্ধান্তের বিপরীতে নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় ওই বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি ফকরুজ্জামান মতিনকে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক পদসহ দলের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে বহিষ্কার করে কেন্দ্রীয় বিএনপি।

এ বিষয়ে ফখরুজ্জামান মতিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার ওপর থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে কেন্দ্রীয় বিএনপি। আমি দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতিতে যুক্ত। বকশীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব এবং আহ্বায়ক পদে দায়িত্ব পালন করেছি। এ ছাড়া আমি বকশীগঞ্জ সরকারি কিয়ামত উল্লাহ কলেজ ছাত্র সংসদে ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলাম। বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করায় কেন্দ্রীয় বিএনপির নেতাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।’

বিষয়:

ইসলামপুরজামালপুরবিএনপিবকশীগঞ্জময়মনসিংহ বিভাগবহিষ্কারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আপিলের শেষ দিনে টিকে গেলেন ২৩ প্রার্থী, ঝরে পড়লেন দুজন ও ঝুলে রইলেন একজন

আপিলের শেষ দিনে টিকে গেলেন ২৩ প্রার্থী, ঝরে পড়লেন দুজন ও ঝুলে রইলেন একজন

তারেক রহমানের গাড়িতে খাম রেখে দ্রুত পালাল মোটরসাইকেলচালক, কী ছিল তাতে

তারেক রহমানের গাড়িতে খাম রেখে দ্রুত পালাল মোটরসাইকেলচালক, কী ছিল তাতে

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিল এনসিপি

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিল এনসিপি

শেষ দিনে বিএনপির আরও দুই প্রার্থীকে অবৈধ ঘোষণা করল ইসি

বিএনপির আরও দুই প্রার্থীকে অবৈধ ঘোষণা

একটি দলের শীর্ষ নেতার অতিরিক্ত নিরাপত্তা ও প্রটোকল পক্ষপাতমূলক আচরণ: জামায়াত

একটি দলের শীর্ষ নেতার অতিরিক্ত নিরাপত্তা ও প্রটোকল পক্ষপাতমূলক আচরণ: জামায়াত

সম্পর্কিত

বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র মতিনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করল বিএনপি

বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র মতিনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করল বিএনপি

নড়াইলে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত

নড়াইলে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত

ঢাকা-১২ আসন: তিন সাইফুলের ভোটের লড়াই

ঢাকা-১২ আসন: তিন সাইফুলের ভোটের লড়াই

খুলনার ৬ আসন: সর্বোচ্চ ব্যয় করবেন বিএনপির আলী আসগর লবী

খুলনার ৬ আসন: সর্বোচ্চ ব্যয় করবেন বিএনপির আলী আসগর লবী