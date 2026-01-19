বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র মতিনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করল বিএনপি

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি
জামালপুরের বকশীগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র ফখরুজ্জামান মতিনের ওপর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে বিএনপি। গতকাল রোববার বিকেলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকালে ফখরুজ্জামান মতিন নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
কেন্দ্রীয় বিএনপির দলীয় প্যাডে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ইতিপূর্বে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য বকশীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক ফখরুজ্জামান মতিনকে দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্য পদ ফিরিয়ে দেওয়া হলো।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৯ মার্চ অনুষ্ঠিত বকশীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে অংশ নিয়ে নারিকেলগাছ প্রতীকে ৮ হাজার ৫৪২ ভোট পেয়ে মেয়র পদে নির্বাচিত হন মো. ফকরুজ্জামান মতিন। দলীয় সিদ্ধান্তের বিপরীতে নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় ওই বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি ফকরুজ্জামান মতিনকে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক পদসহ দলের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে বহিষ্কার করে কেন্দ্রীয় বিএনপি।
এ বিষয়ে ফখরুজ্জামান মতিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার ওপর থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে কেন্দ্রীয় বিএনপি। আমি দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতিতে যুক্ত। বকশীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব এবং আহ্বায়ক পদে দায়িত্ব পালন করেছি। এ ছাড়া আমি বকশীগঞ্জ সরকারি কিয়ামত উল্লাহ কলেজ ছাত্র সংসদে ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলাম। বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করায় কেন্দ্রীয় বিএনপির নেতাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।’
জামালপুরের বকশীগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র ফখরুজ্জামান মতিনের ওপর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে বিএনপি। গতকাল রোববার বিকেলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকালে ফখরুজ্জামান মতিন নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
কেন্দ্রীয় বিএনপির দলীয় প্যাডে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ইতিপূর্বে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য বকশীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক ফখরুজ্জামান মতিনকে দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্য পদ ফিরিয়ে দেওয়া হলো।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৯ মার্চ অনুষ্ঠিত বকশীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে অংশ নিয়ে নারিকেলগাছ প্রতীকে ৮ হাজার ৫৪২ ভোট পেয়ে মেয়র পদে নির্বাচিত হন মো. ফকরুজ্জামান মতিন। দলীয় সিদ্ধান্তের বিপরীতে নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় ওই বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি ফকরুজ্জামান মতিনকে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক পদসহ দলের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে বহিষ্কার করে কেন্দ্রীয় বিএনপি।
এ বিষয়ে ফখরুজ্জামান মতিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার ওপর থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে কেন্দ্রীয় বিএনপি। আমি দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতিতে যুক্ত। বকশীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব এবং আহ্বায়ক পদে দায়িত্ব পালন করেছি। এ ছাড়া আমি বকশীগঞ্জ সরকারি কিয়ামত উল্লাহ কলেজ ছাত্র সংসদে ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলাম। বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করায় কেন্দ্রীয় বিএনপির নেতাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।’
রোববার সন্ধ্যায় মেহেদী গোবরা থেকে মোটরসাইকেলযোগে শহরের বাসায় ফেরার পথে চিত্রা নদীর এসএম সুলতান সেতু এলাকায় পৌঁছালে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ভ্যানকে ধাক্কা দেয়।৩ ঘণ্টা আগে
জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ঢাকা-১২ আসনে (তেজগাঁও এলাকা) রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। এই আসনে ‘তিন সাইফুলের’ উপস্থিতি ভোটের মাঠে বাড়তি কৌতূহল তৈরি করেছে। তাঁরা হলেন—দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করায় বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল আলম নীরব, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. সাইফুল৭ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনায় সর্বোচ্চ খরচের পরিকল্পনা করেছেন বিএনপির আলী আসগর লবী। আর জেলায় সবচেয়ে কম বাজেট একই দলের আরেক প্রার্থী রকিবুল ইসলাম বকুলের। হলফনামায় ছয়টি আসনের প্রার্থীদের অধিকাংশই নিজস্ব আয়ের পাশাপাশি স্বজনদের কাছ থেকে ধার ও অনুদান নিয়ে এই ব্যয় মেটানোর কথা জানিয়েছেন।৭ ঘণ্টা আগে
পাশাপাশি দুটি জনগোষ্ঠীর বসবাস। দূরত্ব বলতে সর্বোচ্চ ২০০ মিটার হবে। মাঝখানে বয়ে চলা ছোট একটি ছড়া, যা পৃথক করেছে চা-শ্রমিক ও খাসিয়া জনগোষ্ঠীর আবাসস্থলকে। কাছাকাছি এলাকায় বসবাস হলেও মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার ডবলছড়া খাসিয়াপুঞ্জি ও ডবলছড়া বা সুনছড়া চা-বাগানের শ্রমিকদের জীবনমানে ব্যাপক ফারাক।৮ ঘণ্টা আগে