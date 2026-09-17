Ajker Patrika
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জামালপুর

জামালপুরে ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার

জামালপুর প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ২৮
জামালপুরে ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার যুবদল নেতা শাহ আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলার ভাটারা ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক শাহ আলমকে ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি-১) পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার ভাটারা পূর্বপাড়ায় নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার শাহ আলম ভাটারা পূর্বপাড়া এলাকার মৃত গিয়াস উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এসআই আতিকুর রহমানের নেতৃত্বে ভাটারা পূর্বপাড়ায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় বাড়ির উঠান থেকে শাহ আলমকে ২০ পিস ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার মাদক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

সরিষাবাড়ীজামালপুরগ্রেপ্তারযুবদলজামালপুর সদরসম্পাদক
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