Ajker Patrika
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বগুড়া

যুবলীগের কমিটিতে নাম থাকা জাহাঙ্গীর এখন বিএনপির সদস্যসচিব!

বগুড়া প্রতিনিধি
যুবলীগের কমিটিতে নাম থাকা জাহাঙ্গীর এখন বিএনপির সদস্যসচিব!
বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম। ছবি: ফাইল ফটো

দেউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম এখন বগুড়ার নবগঠিত মোকামতলা উপজেলার দেউলী ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব। ২০২৩ সালে অনুমোদিত দেউলী ইউনিয়ন যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটিতেও তাঁর নাম ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনা শুরু হয়েছে।

গত মঙ্গলবার মোকামতলা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। ওই কমিটিতে জাহাঙ্গীর আলমকে দেউলী ইউনিয়ন বিএনপির সদস্যসচিব করা হয়।

স্থানীয় বিএনপির কয়েকজন নেতাকর্মীর অভিযোগ, ২০২৩ সালে অনুমোদিত দেউলী ইউনিয়ন যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটিতে জাহাঙ্গীর আলমের নাম ছিল। ওই কমিটির একটি তালিকাও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

তবে জাহাঙ্গীর আলম দাবি করেছেন, তিনি কখনো যুবলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তাঁর ভাষ্য, ২০২০ সালে তিনি বিদেশে চলে যান। দেশে ফিরে ২০২৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

জাহাঙ্গীর আলম বলেন, সে সময় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় এলাকার স্বার্থে তাঁর সঙ্গে চলাফেরা করতে হয়েছে। যুবলীগের কমিটিতে তাঁর নাম থাকার যে কাগজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়েছে, সেটি সম্পাদনা করা বলেও দাবি করেন তিনি।

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ দেউলী ইউনিয়ন শাখার আহ্বায়ক কমিটিতে রয়েছে জাহাঙ্গীরের নাম। ছবি: সংগৃহীত
বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ দেউলী ইউনিয়ন শাখার আহ্বায়ক কমিটিতে রয়েছে জাহাঙ্গীরের নাম। ছবি: সংগৃহীত

জাহাঙ্গীর আলমের বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন তাঁর কয়েকজন সহকর্মী। দেউলী ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ওবায়দুল ইসলাম বলেন, ‘জাহাঙ্গীর আলম অনেক আগে থেকেই যুবলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যুবলীগের কমিটিতেও তাঁর নাম রয়েছে।’

ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য কাজী মেহেদুল ইসলাম বলেন, ‘জাহাঙ্গীর আলম আওয়ামী লীগের সঙ্গে ছিলেন, এটি স্থানীয়ভাবে সবাই জানেন।’

গত ২ আগস্ট মোকামতলা উপজেলা বিএনপির ৩২ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। ওই কমিটিতে মাহমুদ হাসান তৌফিককে আহ্বায়ক, মাহবুব আলম মানিককে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এবং রোকনুদ্দৌলা রুবেলকে সদস্যসচিব করা হয়। জাহাঙ্গীর আলমকে ওই কমিটির ২৩ নম্বর সদস্য রাখা হয়েছিল।

মোকামতলা উপজেলার কয়েকজন বিএনপি নেতা-কর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, দীর্ঘদিন বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে যাঁরা নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন, তাঁদের বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ-ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিদের দলে গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়ার ঘটনায় তৃণমূলে হতাশা তৈরি হচ্ছে।

মোকামতলা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুবুল আলম মানিক বলেন, ‘জাহাঙ্গীরকে আমি আগে চিনতাম না। বিএনপির এক ইফতার মাহফিলে তার সঙ্গে পরিচয়। তিনি যুবলীগ করেছেন কি না, আমার জানা নাই। তবে গত সংসদ নির্বাচনে জাহাঙ্গীর ধানের শীষের ভোট করেছেন।’

বিষয়:

কমিটিবগুড়াবিএনপিউপজেলাযুবলীগ
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